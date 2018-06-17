Ционек: поляки сосредоточены на игре с сенегальцами, но уже готовятся к другим матчам

На групповом этапе чемпионата мира поляки сыграют со сборными Сенегала, Колумбии и Японии

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Польши сосредоточены на стартовом матче чемпионата мира против команды Сенегала, но уже готовятся и к следующим играм на турнире. Об этом сообщил журналистам защитник польской сборной Тьяго Ционек.

Стартовый матч сборной Польши на чемпионате мира против команды Сенегала состоится 19 июня на московском стадионе "Спартак". Во время турнира польские футболисты базируются в Сочи, в понедельник команда вылетит в Москву. На групповом этапе поляки также проведут матчи с командами Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).

"Мы сконцентрированы на следующей игре с командой Сенегала, но у нас уже есть кое-какие мысли о сборной Японии и время, чтобы проанализировать эту команду. У нас уже была [товарищеская] игра со сборной Южной Кореи (27 марта, матч закончился победой поляков со счетом 3:2 - прим. ТАСС), и стиль их игры, на мой взгляд, схож со стилем игры японцев. Это будет жесткий матч, но мы очень уважаем нашего будущего соперника", - сказал Ционек.

Как отметил защитник польской сборной, команда регулярно наблюдает за другими матчами чемпионата мира, чтобы лучше узнать стиль игры других сборных. "В любое свободное время мы стараемся смотреть другие матчи - если не целиком, то хотя бы их важные моменты. Мы стараемся все запомнить, чтобы быть готовыми к будущим играм", - рассказал Ционек.

"Завтра мы улетаем в Москву и точно будем готовы, когда придет время", - добавил полузащитник сборной Польши Кароль Линетты.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.