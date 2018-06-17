Футболист сборной России Дзагоев не полетит на матч ЧМ с командой Египта

Полузащитник получил травму в игре с командой Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России по футболу Алан Дзагоев не сыграет в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Египта. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Полузащитник получил травму в первом матче чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, который состоялся 14 июня и завершился со счетом 5:0. Дзагоев вышел в старте, но по ходу первого тайма получил повреждение и покинул поле в сопровождении врачей. Обследование показало, что у Дзагоева повреждение мышц задней поверхности бедра. Полузащитник продолжит работать по индивидуальному плану.

"Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург, - говорится в сообщении пресс-службы. - Он останется в Москве для продолжения реабилитации". Отмечается, что дополнительное обследование функционального состояния игрока будет проведено после возвращения команды из Санкт-Петербурга, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике лечения и его реабилитации.

Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт- Петербурге, начало - в 21:00 мск. 25 июня в Самаре россияне сыграют с командой Уругвая в матче заключительного тура группового этапа.