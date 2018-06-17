Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде перед матчем с командой Туниса

Встреча группового этапа чемпионата мира пройдет 18 июня

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии отказались от официальной тренировки на стадионе "Волгоград-Арена" перед матчем чемпионата мира с командой Туниса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Причины отказа английской команды от проведения предыгрового занятия неизвестны, но представители сборной примут участие в предматчевой пресс-конференции.

Английские футболисты прилетят в Волгоград за сутки до матча, также в воскресенье в город прибудут и болельщики команды. Сборная Туниса прилетела в город в субботу и проведет в воскресенье предыгровое занятие.

Матч Тунис - Англия пройдет 18 июня. Начало в 21:00 мск.