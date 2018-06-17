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17 июня, 12:02
Тренерский штаб сборной Польши пока не определился с участием Глика в первом матче ЧМ-2018
Камиль Глик
© EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI
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Стартовый матч поляков на турнире против команды Сенегала состоится 19 июня, Глик из-за травмы левого плеча провел большую часть тренировок по индивидуальной программе

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Польши Камиль Глик приближается к оптимальному физическому состоянию, но окончательное решение о его участии в стартовом матче команды на чемпионате мира примет позднее тренерский штаб. Об этом сообщил журналистам помощник главного тренера польской сборной Богдан Заяц.

Глик из-за травмы левого плеча провел большую часть тренировок по индивидуальной программе. Стартовый матч сборной Польши на чемпионате мира против команды Сенегала состоится 19 июня на московском стадионе "Спартак". Во время турнира польские футболисты базируются в Сочи, в понедельник команда вылетит в Москву.

"Камилю час за часом становится лучше. Он тренируется очень много, работая над своей формой, чтобы нагнать потерянное время, и он приближается к игре с каждым днем. В Москве он должен быть с командой, он готов к этому, однако вопрос о его появлении [на поле] по-прежнему открыт", - сказал Заяц.

"У каждого есть собственный план, как готовиться к матчам, - продолжил тренер сборной Польши. - Каждый день мы чувствуем напряжение, которое, возможно, чуть больше, чем обычно, так как это чемпионат мира. Но если у тебя нет этого напряжения, значит, с тобой что-то не так. У каждого в команде свой способ это напряжение снять, и у нас это хорошо получается".

"Вчера у нас было время на отдых, а сегодня у нас интенсивная тренировка. В Сочи хорошая инфраструктура для тренировок и отдыха, кто-то из команды, например, ездит посмотреть окрестности. Важно иметь время на отдых после тренировки", - согласился с тренером защитник сборной Польши Тьяго Ционек.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Польши, помимо игры с сенегальцами, проведет встречи с командами Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).

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