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17 июня, 10:13
Казачий городок в Ростове-на-Дону знакомит гостей ЧМ-2018 с традициями донского казачества
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Болельщиков приглашают побывать на балу и попробовать блюда казачьей кухни

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Казачий городок, специально построенный на территории "Шолохов-центра" - площадке музея-заповедника Михаила Шолохова в Ростове-на-Дону, знакомит гостей чемпионата мира по футболу с культурой и традициями донского казачества. Одними из первых побывать на казачьем балу и отведать блюда казачьей кухни смогли футбольные болельщики из Бразилии и Швейцарии. Матч между сборными этих стран в воскресенье станет первым из пяти, которые пройдут в городе на ЧМ-2018. Он начнется в 21:00 мск на стадионе "Ростов-Арена".

Казачье гостеприимство

Длинные юбки с рюшами, синие казачьи штаны с лампасами, снопы срезанных колосьев и желтые подсолнухи, и среди всего этого - желто-зеленые и красно-белые флаги Бразилии и Швейцарии и много веселых людей в футболках тех же цветов. Здесь говорят по-русски, по-испански, по-немецки, то и дело пытаются общаться между собой по-английски, а порой и просто жестами, но кажется, все гости городка понимают друг друга.

На покрытом белой скатертью столе - соленые огурчики, бутерброды с домашним салом и много других вкусностей. Две хозяйки в белых передниках зазывают гостей: "Чай из трав - зверобой, чабрец, мята, мед - уже этого года". Гостеприимные казачки - сотрудницы музея-заповедника им. Шолохова Екатерина Булавина и Валентина Абрамовская, сами готовили, сами и гостей потчуют.

"Мы все из Вешенской привезли: и курицу домашнюю, и сало, и чай на травах - все настоящее, деревенское! Иностранцы с удовольствием подходят - в основном это бразильцы и швейцарцы, есть эквадорцы, французы. Но эквадорцы сказали, что болеть будут за Бразилию", - рассказала Екатерина Булавина. По ее словам, особым спросом у иностранных гостей пользуются прохладительные напитки - в Ростове жарко.

Танцевать по-казачьи

В центре казачьего городка - площадка для танцев и выступлений творческих коллективов. Первым выступает ансамбль песни и пляски "Легенда" из Ростовского областного дома народного творчества.

"Здесь звучат традиционные песни верховья и низовья Дона, народные и авторские. И, конечно, это традиционные казачьи танцы и джигитовка с шашкой", - отмечает художественный руководитель ансамбля Марина Комарова.

Для казачьего бала приготовили не только зрелищные хореографические композиции, но и мастер-классы - танцевать "по-казачьи" учат всех желающих. "Можно научиться, например, казачьему вальсу - там все достаточно просто, танцующие просто перемещаются по кругу с плавным переходом, меняясь партнерами", - объясняет руководительница "Легенды".

Через некоторое время звучит и сам вальс. Девушки-волонтеры в казачьих костюмах тут же оказываются на площадке с самыми смелыми из бразильских болельщиков. Следом подтягиваются и более сдержанные мужчины в цветах швейцарского флага. За танцующих "болеют" оставшиеся в толпе зрителей товарищи, не выпускающие из рук смартфонов и фотоаппаратов.

Лучший отзыв

По словам замдиректора по развитию музея-заповедника Валерии Шолоховой, казачьи коллективы будут выступать на площадке регулярно. "Нам казалось очень важным представить гостям живую казачью песню. Кроме этого, здесь у нас работают мастер-классы казачьих ремесел, фотосалон, в котором можно сфотографироваться на память в старинных казачьих интерьерах и костюмах, сразу на двух площадках представлена казачья кухня", - рассказала Шолохова корреспонденту ТАСС.

Мимо проходят бразильцы. У некоторых на головах - казачьи папахи. "Для нас самый главный отзыв гостей - то, что вот эта компания, например, немало времени провела на нашей территории, и они обещали вернуться!" - отметила Шолохова, добавив, что казачий городок будет ежедневно работать до 2 июля, за время чемпионата здесь планируют провести еще несколько казачьих балов.

Матчи ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону на новом стадионе "Ростов-Арена", построенном в левобережной части города возле реки Дон, состоятся пять матчей. На групповом этапе кроме сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня) сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.

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