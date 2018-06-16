Важность стандартных положений

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии с победы стартовала на чемпионате мира по футболу, со счетом 2:0 обыграв команду Нигерии в матче первого тура группового этапа.
Хорватская команда стала единоличным лидером группы D, она на два очка опережает исландцев и аргентинцев, которые ранее в субботу сыграли вничью со счетом 1:1.
Матч сборных Нигерии и Хорватии был заключительным в программе третьего дня чемпионата мира, поэтому к началу игры болельщики уже были воодушевлены и разогреты. В первую очередь это касалось хорватских фанатов, которых было значительно больше, чем нигерийцев. У стадиона хорваты начали собираться за три часа до матча, они играли с аниматорами, фотографировались, пели песни и радовались хорошей погоде. Безусловно, болельщики стали козырем хорватской сборной в матче с командой Нигерии.
На первых минутах хорватский сектор был оглушительно громким, в общей сложности на трибунах в этот вечер собралось 31 136 болельщиков, и 2/3 из них были с хорватской символикой в той или иной форме. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уже после игры назвал сюрпризом большое число болельщиков команды. "Атмосфера была такая, будто мы играли дома, знали, что [болельщики] приедут, но не думали, что так много, это было для нас сюрпризом. Они поддержали свою страну, спасибо им", - сказал Далич.
Хорваты с первых минут захватили контроль над мячом, но территориальное преимущество не перерастало в опасные моменты. Тем не менее ворота нигерийцев с каждой минутой все сильнее "обрастали" стандартами, после одного из которых и был открыт счет. На 32-й минуте после подачи полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича Марио Манджукич пробил в ногу партнера, от которой мяч угодил в пятку нигерийца Огенекаро Этебо и предательски заполз в ворота.
Нигерийцы бросились отыгрываться, но в атаке игра совершенно не клеилась. А в середине второго тайма очередной угловой перечеркнул надежды африканской команды. Модрич выполнил подачу, Манджукич выиграл позицию у защитника и заработал пенальти, и все тот же Модрич, названный впоследствии лучшим игроком встречи, с 11 метров не промахнулся.
После игры футболисты обеих сборных признали, что победила команда, которая лучше исполняла стандартные положения. "У соперника и у нас почти не было моментов. Это еще раз говорит о том, какую роль играют стандарты на этом турнире", - прокомментировал защитник хорватской команды и московского "Локомотива" Ведран Чорлука, не принимавший участия в игре.
"В целом у них ничего не было стопроцентного. Потом стандарт, пенальти, я просто не видел, пенальти был или нет. Получается, два угловых нас погубили", - отметил еще один представитель Российской футбольной премьер-лиги, защитник африканской сборной Брайан Идову.
В следующем туре 21 июня сборная Хорватии сыграет с командой Аргентины в Нижнем Новгороде, нигерийцы днем позже в Волгограде встретятся с исландцами.