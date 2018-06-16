Важность стандартных положений

Хорваты победили со счетом 2:0 благодаря автоголу и пенальти

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии с победы стартовала на чемпионате мира по футболу, со счетом 2:0 обыграв команду Нигерии в матче первого тура группового этапа.

Хорватская команда стала единоличным лидером группы D, она на два очка опережает исландцев и аргентинцев, которые ранее в субботу сыграли вничью со счетом 1:1.

Матч сборных Нигерии и Хорватии был заключительным в программе третьего дня чемпионата мира, поэтому к началу игры болельщики уже были воодушевлены и разогреты. В первую очередь это касалось хорватских фанатов, которых было значительно больше, чем нигерийцев. У стадиона хорваты начали собираться за три часа до матча, они играли с аниматорами, фотографировались, пели песни и радовались хорошей погоде. Безусловно, болельщики стали козырем хорватской сборной в матче с командой Нигерии.

На первых минутах хорватский сектор был оглушительно громким, в общей сложности на трибунах в этот вечер собралось 31 136 болельщиков, и 2/3 из них были с хорватской символикой в той или иной форме. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уже после игры назвал сюрпризом большое число болельщиков команды. "Атмосфера была такая, будто мы играли дома, знали, что [болельщики] приедут, но не думали, что так много, это было для нас сюрпризом. Они поддержали свою страну, спасибо им", - сказал Далич.