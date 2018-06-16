Защитник сборной Хорватии Чорлука хочет сыграть со сборной России в плей-офф ЧМ-2018

По словам защитника, он смотрел матч открытия мирового первенства между командами России и Саудовской Аравии и болел за подопечных Станислава Черчесова

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука хотел бы встретиться со сборной России в плей-офф чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу в Калининграде сборная Хорватии обыграла нигерийцев со счетом 2:0 в матче первого тура группы D. Чорлука провел всю встречу на скамейке запасных.

"Тренер решил меня не выпускать сегодня, хотя я был готов. Но значит, он принял верное решение, раз команда победила, - сказал Чорлука. - У соперника и у нас почти не было моментов. Это еще раз говорит о том, какую роль играют стандарты на этом турнире".

По словам защитника, он смотрел матч открытия мирового первенства между командами России и Саудовской Аравии (5:0) и болел за подопечных Станислава Черчесова. "Надеюсь, Россия обыграет Египет в следующей игре и мы встретимся где- нибудь в четвертьфинале. В сборной России играют мои друзья Самедов и Миранчуки, и я рад за них. Победа России на старте, конечно, впечатлила", - сказал хорват.

В следующем матче 21 июня сборная Хорватии сыграет с командой Аргентины в Нижнем Новгороде. Нигерийцы днем позже в Волгограде встретятся с исландцами.