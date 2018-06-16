Тренер Далич удивлен большим числом хорватских болельщиков на матче ЧМ в Калининграде

Специалист отметил, что победа его команде далась не легко

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал сюрпризом большое число болельщиков команды на матче группового этапа чемпионата мира по футболу с нигерийцами. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

Команды Хорватии и Нигерии провели матч в субботу в Калининграде, встреча группы D закончилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.

"Атмосфера была такая, будто мы играли дома. Знали, что [болельщики] приедут, но не думали, что столько много, это было для нас сюрпризом. Они [болельщики] поддержали свою страну, спасибо им", - сказал Далич.

Он отметил, что победа его команде далась не легко. "Я хочу поздравить свою команду, это была трудная игра, но мы заслужили победу", - сказал Далич.

Далич высоко оценил качество поля на стадионе "Калининград". "Мы с удовольствием приехали сюда, жаль, что у нас в Хорватии не было такого стадиона, когда мы готовились к чемпионату", - сказал он.

В следующем матче 21 июня сборная Хорватии сыграет с командой Аргентины в Нижнем Новгороде. Нигерийцы днем позже в Волгограде встретятся с исландцами. Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.