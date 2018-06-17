ТАСС, 17 июня. Аргентинец Диего Марадона попросил прощения за курение на матче чемпионата мира по футболу в России между сборными Аргентины и Исландии. Об этом Марадона написал на своей странице в Facebook.
В субботу сборная Аргентины в стартовом матче на чемпионате мира в России сыграла вничью с командой Исландии (1:1). Марадона присутствовал на встрече группы D, которая проходила в Москве на стадионе "Спартак". Во время игры в СМИ появились фотографии Марадоны, сидящего на трибуне стадиона с сигарой в руке. Во время проведения матчей чемпионата курение на стадионах запрещено.
"Сегодня был сложный день для аргентинцев, наш дебют на чемпионате мира в России получился очень напряженным и нервным. Каждый по-разному выражал свои эмоции. Я, честно, не знал, что на стадионах запрещено курить. Я приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам", - заявил Марадона.
"Вперед, Аргентина! Давайте поддержим наших ребят как никогда сильно", - добавил чемпион мира.
Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, он дебютировал на чемпионатах мира в 1982 году, а на турнире 1986 года привел сборную Аргентины к победе на мировом первенстве. Аргентинец дважды становился чемпионом Италии в составе "Наполи", еще по разу выигрывал Кубок страны и Кубок УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.