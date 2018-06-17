Чемпион мира 1986 года посетил игру чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии, при этом он сидел на трибуне с сигарой в руке

ТАСС, 17 июня. Аргентинец Диего Марадона попросил прощения за курение на матче чемпионата мира по футболу в России между сборными Аргентины и Исландии. Об этом Марадона написал на своей странице в Facebook. В субботу сборная Аргентины в стартовом матче на чемпионате мира в России сыграла вничью с командой Исландии (1:1). Марадона присутствовал на встрече группы D, которая проходила в Москве на стадионе "Спартак". Во время игры в СМИ появились фотографии Марадоны, сидящего на трибуне стадиона с сигарой в руке. Во время проведения матчей чемпионата курение на стадионах запрещено.