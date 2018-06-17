Модрич: победа над нигерийцами придаст сил команде Хорватии в других матчах ЧМ по футболу

Капитан хорватов отметил, что матч с нигерийцами не был легким для команды

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Победа над сборной Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который прошел в субботу в Калининграде, придаст сил хорватским игрокам в дальнейших встречах турнира. Такое мнение высказал журналистам нападающий сборной Хорватии Лука Модрич.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов. "Нам чрезвычайно важно победить, начать с победы. Несмотря на то, какой результат будет в других играх, эта победа поможет нам укрепить результат в последующем", - сказал Модрич, реализовавший пенальти в прошедшем матче.

Он отметил, что матч с нигерийцами не был легким для команды. "Я не думаю, что эта игра была простой, отнюдь. Мы забили гол тогда, когда его надо было забить, стало после него легче играть и перешли на сторону противника. Этот гол придал нам силы, это заслуженная победа, уверен, что нигерийцы завоюют очки в следующих играх", - отметил футболист, который был признан лучшим игроком матча.

Сборная Хорватии набрала три очка и вышла на первое место в группе D. На два очка они опережают исландцев и аргентинцев, которые ранее в субботу сыграли вничью со счетом 1:1. Команда Нигерии очков не набрала.

В следующем матче 21 июня сборная Хорватии сыграет с командой Аргентины в Нижнем Новгороде. Нигерийцы днем позже в Волгограде встретятся с исландцами.