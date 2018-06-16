Тренер: сборная Нигерии проиграла в матче ЧМ команде Хорватии из-за ошибок на поле

Наставник нигерийской сборной Гернот Рор рассказал, что доволен организацией обороны в команде, отметив, что футболист Ахмед Муса имеет шансы выйти на поле в следующей игре

Команды Хорватии и Нигерии провели матч в Калининграде в субботу, встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу сборной Хорватии.

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор считает, что его команда проиграла в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Калининграде из-за ошибок на поле. Об этом он сообщил журналистам на послематчевой пресс-конференции.

"Мы будто в Хорватию играть приехали! Но мне очень нравится поддержка наших болельщиков [из Нигерии], они приехали издалека, они молодцы, атмосфера была очень приятной. Но проиграли мы не из-за числа болельщиков, а из- за ошибок на поле. Мы разочарованы, расстроены, но попытаемся быть лучше в следующих играх", - сказал Рор.

Он добавил, что доволен организацией обороны в команде, отметив, что футболист Ахмед Муса имеет шансы выйти на поле в следующей игре.

Сборная Хорватии набрала три очка и вышла на первое место в группе D. На два очка они опережают исландцев и аргентинцев, которые ранее в субботу сыграли вничью со счетом 1:1. Команда Нигерии очков не набрала.

В следующем матче 21 июня сборная Хорватии сыграет с командой Аргентины в Нижнем Новгороде. Нигерийцы днем позже в Волгограде встретятся с исландцами.