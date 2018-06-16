Идову: сборную Нигерии в матче ЧМ-2018 с хорватами погубили "стандарты"

В субботу нигерийцы проиграли хорватам со счетом 0:2 в матче группы D

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Футболистов сборной Нигерии в матче чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии погубили "стандарты". Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник африканской сборной Брайан Идову.

Сборная Хорватии победила команду Нигерии в матче чемпионата мира по футболу

В субботу нигерийцы проиграли хорватам со счетом 0:2 в матче группы D. Встреча прошла в Калининграде.

"В целом у них ничего не было стопроцентного. Потом стандарт, пенальти, я просто не видел, пенальти был или нет. Получается, два угловых нас погубили. Будем работать над этим", - сказал Идову.

"Играли неплохо, но где-то не фартило. Игра была равная. После того, как нам забили, было сложнее", - добавил он.

В следующем матче 22 июня сборная Нигерии сыграет с командой Исландии в Волгограде.