В Екатеринбурге пройдет мастер-класс по футбольному фристайлу, в Нижнем Новгороде стартует фестиваль корейского кино

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в России, в первое воскресенье турнира приготовили для болельщиков и туристов широкую развлекательную программу.

Пешеходные экскурсии и утренняя зарядка в Екатеринбурге, рубка капусты шашкой в Ростове-на-Дону, выступление джазовых биг-бэндов, матчи болельщиков в Сочи и другие сюрпризы ожидают прибывших гостей, передают корреспонденты ТАСС.

Самба и танго

В воскресенье в Екатеринбурге "Ельцин Центр" ждет горожан и гостей города на утреннюю зарядку, а также на пешеходную экскурсию "Архитектура спорта" и мастер-класс по футбольному фристайлу.

Продолжит работу также фан-зона ЧМ-2018, которая находится Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Здесь пройдет Latina dance weekend. "Мы пригласили всех любителей латиноамериканских танцев, связано это с тем, что в ближайшие выходные состоится большое количество матчей с участием сборных того континента. Будет около 250 пар", - рассказал ТАСС руководитель развлекательной программы фан-зоны Екатеринбурга Илья Марков.

В Волгограде понедельник на "Волгоград-Арене" состоится первый матч между сборными Туниса и Англии. В Центральном парке культуры и отдыха в воскресенье откроются площадки индустрии развлечений: будут работать аттракционы, а также национальные подворья. Например, можно будет выпить квас в русской избе или попробовать кумыс в калмыцкой юрте. Здесь же в парке будет работать интерактивная площадка Тунисского национального офиса по туризму.

В театре "Царицынская опера" состоится концерт-феерия, посвященный чемпионату мира по футболу The Gloryof Champions.

Казачьи папахи и рубка капусты

Для Ростова-на-Дону встреча между командами Бразилии и Швейцарии в воскресенье станет первым матчем мирового первенства. В аэропорту Платов ждут прилета большой группы фанатов. Болельщиков встретят казаки верхом на лошадях, прибывшим подарят папахи и научат рубить капусту. Кроме того, в городе продолжит работать фан-фест, где на большом экране можно будет посмотреть матч, а перед этим послушать песни российской группы "Каста".

В Сочи пройдет матч болельщиков Бельгии и России. "Будут играть по семь человек с каждой стороны на футбольном поле детско-юношеской спортивной школы № 1. Это просто игра для любителей футбола из двух стран", - пояснили ТАСС в городской администрации.

Множество болельщиков бельгийской команды уже приехали в Сочи, где их команда в понедельник сыграет против Панамы. В преддверии матча запланирована большая концертная программа на четырех открытых площадках. Городские творческие коллективы будут выступать в центре города (на Площади искусств и площади перед центральным универмагом) и в Адлере (в сквере Ромашек и на площади у торгово-развлекательного центра "Мандарин").

Вечером для гостей "Казино Сочи" матч команд Бразилии и Швейцарии будет комментировать обладатель кубка и суперкубка УЕФА Роман Широков. Все присутствующие смогут задать футболисту вопросы и по итогам интерактивной программы выиграть мяч с его автографом.

Фуги Баха на крыше

Гостям Санкт-Петербурга в воскресенье предлагают услышать музыку Иоганна Себастьяна Баха на концертной площадке на крыше в историческом центре Петербурга - на Аптекарском проспекте. Вечером желающие смогут принять участие в туре "Ползком по клубам и барам", в программе которого - посещение около 15 уникальных заведений города, по которым гостей проведут опытные гиды. Они расскажут о городской клубной культуре, истории создания легендарных заведений, традициях и воспоминаниях об известных вечеринках.

В Саранске на площади Тысячелетия в зонах гостеприимства, по словам мэра Петра Тултаева, ожидается выступление болельщиков из Португалии, Перу, Панамы, которые представят свою культурную программу. Вечером на фестивале болельщиков выступит джазовый биг-бэнд и трибьют- группа Eazzy Dizzy. На большом экране гости фестиваля смогут посмотреть матчи между сборными Коста-Рики и Сербии, Германии и Мексики, Бразилии и Швейцарии.

В Самаре, где пройдет встреча между Коста-Рикой и Сербии, для болельщиков также будет работать фан-зона неподалеку от набережной в центре города. На ее сцене перед собравшимися выступит боснийский музыкант Горан Брегович. Коллективы самарского Дома дружбы народов проведут мастер-классы по национальным танцам народов России, игре на народных инструментах, а также расскажут о многовековой истории взаимоотношении различных народов, проживающих на территории России.

Выставка одной картины

В Кафедральном соборе на острове имени Иммануила Канта в Калининграде в дни проведения чемпионата впервые выставлена картина российского художника-передвижника Василия Поленова "Московский дворик" из основной экспозиции Третьяковской галереи.

В воскресенье любители церковной музыки смогут посетить концерт "Перезвоны" Московского государственного академического камерного хора, который состоится тоже в соборе.

"Программа "привязана" к изображениям двух церквей на картине Поленова. Колокольный звон церквей и перезвоны в выступлении хора, дополняя друг друга, свяжут живопись и музыку", - рассказала ТАСС пресс-секретарь собора Алена Мирошниченко.

Концерт специально организован в день, свободный от футбольных матчей в Калининграде, и организаторы ждут, в частности, туристов, приехавших в область на чемпионат, отметила собеседница. В концертной программе - произведения Рахманинова, Шнитке, Россини.

В Нижнем Новгороде в воскресенье стартует фестиваль корейского кино в рамках чемпионата мира по футболу. Посещение киносеансов бесплатное. В первый день фестиваля будет демонстрироваться картина "Мечты сбываются" о чемпионате 2002 года в Южной Корее, фильм покажут на корейском языке с русскими субтитрами. После просмотра зрителей ждет викторина по теме футбола.

Площадка фан-фестиваля в Казани в воскресенье станет местом для танцев. Здесь отыграют местные диджеи с перерывами на матчи Коста-Рика - Сербия, Германия - Мексика и Бразилия - Швейцария. Вечером выступит казанская рок- группа "Прогульщики".