32-летний капитан хорватской сборной реализовал пенальти, забив второй гол в матче

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира между командами Хорватии и Нигерии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В субботу сборная Хорватии со счетом 2:0 одержала победу над командой Нигерии в матче группы D. Встреча прошла в Калининграде.

32-летний Модрич реализовал пенальти, забив второй гол в матче. Также Модрич стал лучшим в составе хорватской сборной по количеству отборов (3) наряду с защитником Иваном Стриничем.

В следующем матче 21 июня сборная Хорватии сыграет с командой Аргентины в Нижнем Новгороде.