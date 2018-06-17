"Бразилия играет в европейский футбол"

Немцы в первом матче на турнире сыграют в Москве с мексиканцами, бразильцы в Ростове-на-Дону встретятся со швейцарцами

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Три матча в Самаре, Москве и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье на чемпионате мира по футболу. В группе Е сыграют команды Коста-Рики и Сербии, а также Бразилии и Швейцарии, тогда как столичные "Лужники" примут уже вторую игру турнира - здесь в матче группы F встретятся команды Германии и Мексики. В четвертый день чемпионата мира в борьбу вступают главные его фавориты - команды Бразилии и Германии, которые возглавляют группы E и F соответственно и даже могут встретиться между собой уже в 1/8 финала - если одна из этих команд выйдет с первого места, а другая - со второго. Бразильцы начинают чемпионат мира на "Ростов-Арене", где сыграют с соперниками из Швейцарии (начало - 21:00 мск).

Пятикратные чемпионы мира первыми из команд, проходивших отбор, получили путевку в финальный турнир мирового первенства, прекрасно выступив под руководством главного тренера Тите. Главной надеждой бразильского футбола остается Неймар, который пропустил концовку клубного сезона из-за травмы, полученной в составе французского "Пари Сен-Жермен", и должен подойти к чемпионату мира в оптимальной форме. "Неймар на 100 процентов еще не восстановился, но он в хороших кондициях", - констатировал наставник бразильцев Тите. Бразильцы принимали участие во всех чемпионатах мира, 16 раз пробивались в шестерку лучших команд. В последний раз сборная Бразилии не сумела выйти из группы в 1966 году, в общей сложности она одержала на чемпионатах мира 70 побед. Хотя две последние встречи завершились для бразильцев неудачно - четыре года назад на домашнем турнире они были разгромлены в полуфинале немцами (1:7), а затем уступили в матче за третье место сборной Нидерландов (0:3). При этом три матча подряд бразильцы на чемпионатах мира никогда не проигрывали. Завершали чемпионат мира - 2014 хозяева без Неймара, получившего травму в матче 1/4 финала с колумбийцами. С главной своей звездой в составе сборная Бразилии в предыдущий раз уступала ровно три года назад - 17 июня 2015 года в матче Кубка Америки в чилийском Сантьяго с теми же колумбийцами (0:1). После окончания встречи Неймар был удален, и без своего лидера бразильцы в 1/4 финала в серии пенальти уступили парагвайцам. В 2016 году Неймар принес сборной Бразилии олимпийское золото в футболе, и теперь от него ждут исключительно победы и на чемпионате мира. В России у него достойные партнеры в атаке - Габриэл Жезус, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста. При этом пропустит игру со швейцарцами полузащитник Фред, который не до конца восстановился после травмы. "Бразилия играет в европейский футбол" Сборная Швейцарии приехала на четвертый чемпионат мира подряд, в 2006 и 2014 годах она проиграла в 1/8 финала. В 1934, 1938 и 1954 годах "крестоносцы" играли в четвертьфинале. В 1950 году швейцарцы провели свой единственный матч на чемпионатах мира против бразильцев, добившись в Сан-Паулу почетной ничьей - 2:2. Впрочем, выйти из группы швейцарцам тогда не удалось.

Нынешняя швейцарская команда, которую возглавляет боснийский специалист Владимир Петкович, неуступчива, а ее главная звезда - полузащитник английского "Сток Сити" Джердан Шакири, который четыре года назад сделал хет-трик в матче с соперниками из Гондураса (3:0). Капитан команды - защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер, который отметил, что сдерживать Неймара все 90 минут практически невозможно. По словам Лихтштайнера, бразильцы играют в "европейский футбол", и справиться с ними будет очень непросто. Главным арбитром матча сборных Бразилии и Швейцарии назначен Сесар Рамос из Мексики. Сборная Коста-Рики хочет повторить В 15:00 мск на "Самара-Арене" начнут встречу команды Коста-Рики и Сербии, которые могут рассчитывать на вторую путевку в 1/8 финала от группы E. Костариканцы четыре года назад добрались до 1/4 финала, где лишь в серии пенальти уступили соперникам из Нидерландов. Лидеры той сборной - голкипер Кейлор Навас, защитник Джанкарло Гонсалес, хавбеки Сельсо Борхес, Ельцин Техеда и Брайан Руис, а также форвард Жоэль Кэмпбелл - приехали и в Россию, однако повторение успеха для сборной Коста-Рики будет сродни чуду. На родине слабым звеном команды называют главного тренера - 53-летнего местного специалиста Оскара Рамиреса.

Сербы пропустили прошлый чемпионат мира, а в 2006 и 2010 годах не сумели выйти из группы. В 1930 и 1962 годах сборная Югославии занимала четвертое место, хотя в ее составе было немало игроков из Хорватии и других республик. В Россию сборную Сербии вывел Славолюб Муслин, однако затем его отправили в отставку за разногласия с руководством федерации, и команду возглавил 44-летний Младен Крстаич, который был помощником Муслина. Самые известные сербские игроки собраны в обороне - это 34-летний Бранислав Иванович из "Зенита" и 32-летний капитан Александар Коларов из итальянской "Ромы". Лидер полузащиты - Неманья Матич из английского "Манчестер Юнайтед". Главный арбитр матча сборных Коста-Рики и Сербии - Маланг Дьедиу из Сенегала, резервным судьей назначен россиянин Тихон Калугин. Чемпионы стартуют с мексиканцами Чемпионы мира из Германии начинают мировое первенство матчем против мексиканцев - игра пройдет в "Лужниках" (начало - 18:00). Сборная Мексики на шести предыдущих турнирах неизменно выходила из группы, но проигрывала в 1/8 финала. 20 лет назад мексиканцы уступили сборной Германии (1:2), а в 1986 году на домашнем чемпионате мира уступили будущим финалистам из ФРГ в серии пенальти в четвертьфинале. Год назад сборные Германии и Мексики встретились в Сочи в полуфинале Кубка конфедераций, и европейцы победили - 4:1, завоевав в итоге титул. Единственная в 11 матчах победа мексиканцев над немцами датирована 1985 годом, когда "ацтеки" выиграли товарищеский матч в Мехико - 2:0.