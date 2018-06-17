"Бразилия играет в европейский футбол"

историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
17 июня, 00:44
Сборные Германии и Бразилии стартуют на чемпионате мира по футболу
Футболисты сборной Бразилии
© Валерий Матыцин/ТАСС
Ближайшие матчи
17 июня, 15:00
Групповой этап
Коста-РикаСербия
17 июня, 18:00
Групповой этап
ГерманияМексика
17 июня, 21:00
Групповой этап
БразилияШвейцария
расписание всех игр
Немцы в первом матче на турнире сыграют в Москве с мексиканцами, бразильцы в Ростове-на-Дону встретятся со швейцарцами

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Три матча в Самаре, Москве и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье на чемпионате мира по футболу. В группе Е сыграют команды Коста-Рики и Сербии, а также Бразилии и Швейцарии, тогда как столичные "Лужники" примут уже вторую игру турнира - здесь в матче группы F встретятся команды Германии и Мексики.

В четвертый день чемпионата мира в борьбу вступают главные его фавориты - команды Бразилии и Германии, которые возглавляют группы E и F соответственно и даже могут встретиться между собой уже в 1/8 финала - если одна из этих команд выйдет с первого места, а другая - со второго. Бразильцы начинают чемпионат мира на "Ростов-Арене", где сыграют с соперниками из Швейцарии (начало - 21:00 мск).

Смотрите также
Марсело: сборной Бразилии для хорошего выступления на ЧМ нужна поддержка болельщиковТренер: сборная Бразилии провела большую работу перед ЧМ-2018Футболисту сборной Бразилии Марсело понравился Ростов- на-ДонуПрезидент: швейцарцы многого ждут от своей сборной в матче ЧМ с командой Бразилии

Пятикратные чемпионы мира первыми из команд, проходивших отбор, получили путевку в финальный турнир мирового первенства, прекрасно выступив под руководством главного тренера Тите. Главной надеждой бразильского футбола остается Неймар, который пропустил концовку клубного сезона из-за травмы, полученной в составе французского "Пари Сен-Жермен", и должен подойти к чемпионату мира в оптимальной форме. "Неймар на 100 процентов еще не восстановился, но он в хороших кондициях", - констатировал наставник бразильцев Тите.

Бразильцы принимали участие во всех чемпионатах мира, 16 раз пробивались в шестерку лучших команд. В последний раз сборная Бразилии не сумела выйти из группы в 1966 году, в общей сложности она одержала на чемпионатах мира 70 побед. Хотя две последние встречи завершились для бразильцев неудачно - четыре года назад на домашнем турнире они были разгромлены в полуфинале немцами (1:7), а затем уступили в матче за третье место сборной Нидерландов (0:3). При этом три матча подряд бразильцы на чемпионатах мира никогда не проигрывали.

Завершали чемпионат мира - 2014 хозяева без Неймара, получившего травму в матче 1/4 финала с колумбийцами. С главной своей звездой в составе сборная Бразилии в предыдущий раз уступала ровно три года назад - 17 июня 2015 года в матче Кубка Америки в чилийском Сантьяго с теми же колумбийцами (0:1). После окончания встречи Неймар был удален, и без своего лидера бразильцы в 1/4 финала в серии пенальти уступили парагвайцам.

В 2016 году Неймар принес сборной Бразилии олимпийское золото в футболе, и теперь от него ждут исключительно победы и на чемпионате мира. В России у него достойные партнеры в атаке - Габриэл Жезус, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста. При этом пропустит игру со швейцарцами полузащитник Фред, который не до конца восстановился после травмы.

"Бразилия играет в европейский футбол"

Сборная Швейцарии приехала на четвертый чемпионат мира подряд, в 2006 и 2014 годах она проиграла в 1/8 финала. В 1934, 1938 и 1954 годах "крестоносцы" играли в четвертьфинале. В 1950 году швейцарцы провели свой единственный матч на чемпионатах мира против бразильцев, добившись в Сан-Паулу почетной ничьей - 2:2. Впрочем, выйти из группы швейцарцам тогда не удалось.

Смотрите также
Президент Швейцарии посетил тренировку футбольной сборной накануне матча ЧМ с бразильцамиИностранцы приобрели более половины билетов на матч ЧМ Бразилия - Швейцария в РостовеСборная Швейцарии по футболу прилетела в Ростов на матч ЧМ-2018 с бразильцамиБолее 10 тысяч болельщиков из Бразилии и Швейцарии приехали в Ростов на матч ЧМ-2018

Нынешняя швейцарская команда, которую возглавляет боснийский специалист Владимир Петкович, неуступчива, а ее главная звезда - полузащитник английского "Сток Сити" Джердан Шакири, который четыре года назад сделал хет-трик в матче с соперниками из Гондураса (3:0). Капитан команды - защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер, который отметил, что сдерживать Неймара все 90 минут практически невозможно. По словам Лихтштайнера, бразильцы играют в "европейский футбол", и справиться с ними будет очень непросто.

Главным арбитром матча сборных Бразилии и Швейцарии назначен Сесар Рамос из Мексики.

Сборная Коста-Рики хочет повторить

В 15:00 мск на "Самара-Арене" начнут встречу команды Коста-Рики и Сербии, которые могут рассчитывать на вторую путевку в 1/8 финала от группы E. Костариканцы четыре года назад добрались до 1/4 финала, где лишь в серии пенальти уступили соперникам из Нидерландов. Лидеры той сборной - голкипер Кейлор Навас, защитник Джанкарло Гонсалес, хавбеки Сельсо Борхес, Ельцин Техеда и Брайан Руис, а также форвард Жоэль Кэмпбелл - приехали и в Россию, однако повторение успеха для сборной Коста-Рики будет сродни чуду. На родине слабым звеном команды называют главного тренера - 53-летнего местного специалиста Оскара Рамиреса.

Смотрите также
Тренер: сборная Мексики имеет хорошие шансы навязать борьбу команде Германии в матче ЧМВратарь Очоа: сборной Мексики по футболу не нужно заново открывать команду Германии Лёв: амбиции сборной Германии по футболу на ЧМ за четыре года абсолютно не изменилисьЛёв: сборная Германии по футболу максимально сконцентрирована на матче против мексиканцев

Сербы пропустили прошлый чемпионат мира, а в 2006 и 2010 годах не сумели выйти из группы. В 1930 и 1962 годах сборная Югославии занимала четвертое место, хотя в ее составе было немало игроков из Хорватии и других республик. В Россию сборную Сербии вывел Славолюб Муслин, однако затем его отправили в отставку за разногласия с руководством федерации, и команду возглавил 44-летний Младен Крстаич, который был помощником Муслина.

Самые известные сербские игроки собраны в обороне - это 34-летний Бранислав Иванович из "Зенита" и 32-летний капитан Александар Коларов из итальянской "Ромы". Лидер полузащиты - Неманья Матич из английского "Манчестер Юнайтед".

Главный арбитр матча сборных Коста-Рики и Сербии - Маланг Дьедиу из Сенегала, резервным судьей назначен россиянин Тихон Калугин.

Чемпионы стартуют с мексиканцами

Чемпионы мира из Германии начинают мировое первенство матчем против мексиканцев - игра пройдет в "Лужниках" (начало - 18:00). Сборная Мексики на шести предыдущих турнирах неизменно выходила из группы, но проигрывала в 1/8 финала. 20 лет назад мексиканцы уступили сборной Германии (1:2), а в 1986 году на домашнем чемпионате мира уступили будущим финалистам из ФРГ в серии пенальти в четвертьфинале.

Год назад сборные Германии и Мексики встретились в Сочи в полуфинале Кубка конфедераций, и европейцы победили - 4:1, завоевав в итоге титул. Единственная в 11 матчах победа мексиканцев над немцами датирована 1985 годом, когда "ацтеки" выиграли товарищеский матч в Мехико - 2:0.

Смотрите также
Врио главы Самарской области вручит особый приз лучшему игроку матча Коста-Рика - СербияКонсул Сербии ожидает хорошей игры в матче сербов и сборной Коста-Рики на ЧМ-2018Тренер сборной Сербии доволен состоянием футболистов команды перед первым матчем на ЧМСборная Сербии по футболу провела тренировку в полном составе в Самаре

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв привез в Россию девять чемпионов мира, хотя автор золотого гола в финале Марио Гётце в нынешний состав не попал. В свою очередь, мексиканская команда является самой опытной на турнире - ранее на мировых первенствах играли 15 футболистов "ацтеков". А 39-летний капитан Рафаэль Маркес приехал уже на пятый чемпионат мира, повторив достижение своего соотечественника, голкипера Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса и итальянца Джанлуиджи Буффона. При этом уже в 2002 году, в 23 года, Маркес был капитаном сборной Мексики.

"Я верю в своих ребят, которые способны показать, на что они способны, я уверен, что наша сборная имеет шансы навязать борьбу команде Германии", - сказал колумбийский наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. "Каждая сборная, которая является фаворитом, стала за четыре года сильнее. Мы должны признавать сильные стороны других команд, в чем-то они работают лучше, чем мы, поэтому мы постоянно должны думать, в чем нам надо стать лучше и где прогрессировать", - это мнение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва.

Матч команд Германии и Мексики обслужит судейская бригада во главе с Алирезой Фагани из Ирана.

В понедельник в Нижнем Новгороде пройдет второй матч стартового тура в группе F - между командами Швеции и Южной Кореи.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Защитник сборной Хорватии Чорлука хочет сыграть со сборной России в плей-офф ЧМ-2018
17 июня, 01:53
Тренер Далич удивлен большим числом хорватских болельщиков на матче ЧМ в Калининграде
17 июня, 01:32
Марадона извинился за курение во время матча ЧМ-2018 Аргентина - Исландия
17 июня, 01:31
Модрич: победа над нигерийцами придаст сил команде Хорватии в других матчах ЧМ по футболу
17 июня, 01:21
Тренер: сборная Нигерии проиграла в матче ЧМ команде Хорватии из-за ошибок на поле
17 июня, 01:15
Сборная Перу проиграла датчанам на ЧМ-2018 при мощнейшей поддержке своих болельщиков
17 июня, 01:01
Идову: сборную Нигерии в матче ЧМ-2018 с хорватами погубили "стандарты"
17 июня, 00:57
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White