Ален Берсе пообещал, что передаст команде этот подарок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подарил президенту Швейцарии Алену Берсе картину, на которой изображены футболисты швейцарской сборной. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

"На встрече с президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев передал гостю диптих с изображением сборной Швейцарии", - говорится в сообщении.

Берсе пообещал, что передаст команде этот подарок. "Я впервые в Ростове, для меня большое удовольствие открывать Россию во всем ее многообразии. Я обязательно передам команде этот подарок", - цитирует пресс-служба слова Берсе.

Диптих нарисовали юные художники из детской студии "Арбуз", для этого они тщательно изучили историю команды, фото и биографии футболистов. Ребята даже сделали рамку с изображением пейзажа Швейцарии, добавив символы страны.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионате мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча состоится 17 июня, игра начнется в 21:00 мск. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос.

В группе Е швейцарцы также сыграют с командами Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).

ЧМ-2018

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону на новом стадионе "Ростов-Арена", построенном в левобережной части города возле реки Дон, состоятся пять матчей. На групповом этапе кроме сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня) сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.