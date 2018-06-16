Сборная Хорватии победила команду Нигерии в матче чемпионата мира по футболу

Встреча группы D прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:0

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Встреча группы D прошла в Калининграде.

Сборная Хорватии набрала три очка и вышла на первое место в группе D. На два очка они опережают исландцев и аргентинцев, которые ранее в субботу сыграли вничью со счетом 1:1. Команда Нигерии очков не набрала. В следующем матче 21 июня сборная Хорватии сыграет с командой Аргентины в Нижнем Новгороде, нигерийцы днем позже в Волгограде встретятся с исландцами.

Пенальти в ворота сборной Нигерии стал пятым на чемпионате мира в третий игровой день. Ранее два пенальти было поставлено в матче сборных Франции и Австралии (2:1), один - в игре аргентинцев и исландцев (1:1), еще один - в матче датчан и перуанцев (1:0). Только один раз в истории мировых первенств в один день было пробито большее количество одиннадцатиметровых ударов - 24 июня 1998 года было назначено шесть пенальти.

Сборные Нигерии и Хорватии впервые в истории сыграли друг с другом на взрослом уровне. Нигерийцы шестой раз в истории играют на чемпионатах мира (1994, 1998, 2002, 2010, 2014). Трижды сборная Нигерии выходила в плей-офф (1994, 1998, 2014), но все три раза проигрывала на стадии 1/8 финала. Нигерийская команда является рекордсменом среди всех африканских сборных по количеству выступлений в финальных стадиях чемпионатов мира.

Команда Хорватии пятый раз принимает участие в мировых первенствах (1998, 2002, 2006, 2014). Хорваты только один раз смогли выйти из группы, на своем дебютном чемпионате в 1998 году они завоевали бронзовые медали. Сборная Хорватии впервые с 1998 года одержала победу в стартовом матче турнира. В 1998 году хорваты обыграли японцев (3:1), в 2002 они проиграли мексиканцам (0:1), а в 2006 и в 2014 годах - бразильцам (0:1, 1:3).