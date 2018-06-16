Герреро: сборная Перу имеет шансы на победу в матче с командой Франции на ЧМ-2018

В субботу сборная Перу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира уступила команде Дании

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Перу по силам обыграть команду Франции в следующем матче группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий перуанской сборной Паоло Герреро.

В субботу сборная Перу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира уступила команде Дании со счетом 0:1. В другой игре группы французы переиграли австралийцев (2:1).

"У нас есть возможность победить сборную Франции в следующей игре, - отметил Герреро. - Команда провела сегодня отличную игру. У нас было много шансов, но мы не смогли конвертировать их в голы. Мы должны оправиться от поражения к игре со сборной Франции и потом обыграть австралийцев".

Футболист назвал результат встречи с датчанами несправедливым. "Я считаю, что мы заслуживали победы сегодня. Но когда ты не реализуешь так много шансов, то проигрываешь. Нам нужно быстро поднять голову и четче завершать атаки", - сказал Герреро.

В группе С сборная Перу также сыграет с командами Франции (21 июня в Екатеринбурге) и Австралии (26 июня в Сочи).