Фарфан сообщил, что чувствует поддержку болельщиков "Локомотива" на ЧМ-2018

Сборная Перу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира уступила команде Дании со счетом 0:1

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан ощущает поддержку болельщиков железнодорожников на чемпионате мира по футболу в России. Об этом он сообщил журналистам.

В субботу сборная Перу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира уступила команде Дании со счетом 0:1.

"Я всегда чувствую поддержку болельщиков "Локомотива". Это важно для меня - ощущать их поддержку, как и поддержку перуанских болельщиков", - отметил Фарфан.

"Это был великолепный матч, но мы допустили одну ошибку, которая в итоге привела к поражению. Мы до конца матча имели возможности забить. Но этот матч уже прошел и мы думаем о команде Франции", - добавил футболист.

В другом матче группы сборная Франции переиграла команду Австралии со счетом 2:1. Перуанская команда в следующей встрече сыграет с австралийцами 21 июня в Екатеринбурге.