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16 июня, 22:59
Главный тренер сборной Дании по футболу назвал Шмейхеля одним из лучших вратарей в мире
Каспер Шмейхель
© Станислав Красильников/ТАСС
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Датчане в матче группы С чемпионата мира победили команду Перу со счетом 1:0

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Дании по футболу Каспер Шмейхель является одним из лучших голкиперов в мире на сегодняшний день. Такое мнение высказал главный тренер датчан Оге Харейде.

В субботу датчане в матче группы С чемпионата мира победили команду Перу со счетом 1:0. Встреча прошла в Саранске.

"Да он просто акробат - очень быстрый, ноги, как пружины, - сказал тренер. - Я думаю, что он, может быть, один из лучших вратарей в мире. Сегодня он сыграл просто фантастически, особенно под таким давлением как в первом тайме, когда перуанцы бросили на него всю команду. Каспер очень хорошо отстоял на воротах, но и вся оборона очень хорошо работала".

По его словам, в начале матча датчане прощупывали соперника, спустя первые десять минут появились первые длинные передачи, но это не принесло преимущества. Поддержка, которую оказывали трибуны сборной Перу, немного давила на датчан, отметил главный тренер. "Они нападали на нас, но у нас были возможности для контратак, мы еще могли забить", - сказал он.

При этом Харейде высоко оценил игру соперника. "Перуанская команда очень хорошая, мы видели, как они играли, хорошо комбинируют, они заслужили большего", - отметил он.

На групповом этапе сборная Дании также сыграет с командами Австралии (21 июня в Самаре) и Франции (26 июня в Москве на стадионе "Лужники").

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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