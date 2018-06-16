Тренер: сборная Перу не заслужила поражения в матче с командой Дании на ЧМ-2018

Перуанская команда уступила датчанам со счетом 0:1

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Перу не планирует менять стиль игры после поражения от датчан в матче группового этапе чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам главный тренер перуанской команды Рикардо Гарека.

Матч группы С между сборными Дании и Перу прошел в субботу на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Победу одержали датчане со счетом 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Юссуф Поульсен.

"Каждая из команд играла в свой футбол, у каждой свой стиль и каждая его проявила. Если посмотреть с этой точки зрения, то сборная Перу сделала все, чтобы выиграть, но, к сожалению, нам это не удалось. Дания очень эффективно играла, но своих игроков я не могу упрекнуть, потому что они выложились. Если бы мы сыграли вничью, это было бы справедливо", - сказал Гарека на послематчевой пресс- конференции.

Он подчеркнул, что не думает над тем, чтобы изменить стиль игры сборной. "Нам надо консолидироваться с каждой игрой, улучшать результаты, я не думаю, что надо отказаться от стиля игры, от стратегии, которую мы используем так давно. Мы сегодня проиграли, но у нас три игры в группе", - добавил главный тренер.

"Сегодня мы проиграли, потому что соревнуемся на самом высоком уровне. Я не думаю, что сборная Перу заслужила это поражение. Мы восстановимся очень быстро, чтобы в следующем матче показать все, на что мы способны", - сказал Гарека.

На групповом этапе сборная Перу также сыграет с командами Франции (21 июня в Екатеринбурге) и Австралии (26 июня в Сочи).