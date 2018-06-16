Игрок сборной Дании Шёне: перуанские футболисты могут провести хороший чемпионат мира

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Дании со счетом 1:0 переиграла команду Перу

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Перу по футболу очень сильна и может провести хороший чемпионат мира в России. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Дании Лассе Шёне.

В субботу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Дании со счетом 1:0 переиграла команду Перу.

"Мы не удивлены силе сборной Перу, - отметил футболист. - Мы знали, что у них много хороших игроков. У них невероятно сильная команда. Я думаю, что если они не сломаются после этого поражения, то могут провести очень хороший турнир".

"Мы сегодня не показали красивой игры, но победили. Это футбол", - добавил он.

В следующем матче сборная Дании сыграет с австралийцами. Встреча состоится 21 июня в Самаре.