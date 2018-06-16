Систо: сборная Перу заслуживала забитого мяча в матче ЧМ-2018 с датчанами

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Дании со счетом 1:0 переиграла команду Перу

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Дании со счетом 1:0 переиграла команду Перу. Встреча прошла в Саранске.

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Перуанские футболисты заслуживали хотя бы одного забито гола в ворота сборной Дании в матче группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал игрок датской команды Пионе Систо.

"Нам очень повезло, что мы выиграли эту игру, - считает Систо. - Нам было очень сложно во многих моментах игры. Считаю, что перуанцы заслужили один гол. Они очень сильно давили и у них было много хороших моментов, чтобы забить".

В другом матче группы сборная Франции переиграла команду Австралии со счетом 2:1. "Сборная Франции - очень хорошая команда. Но сегодня у них была тяжелая игра с австралийцами. Сейчас очень тяжело играть с командами, которые осознают, что они слабее и играют от обороны", - отметил Систо.

В следующем матче сборная Дании сыграет с австралийцами. Встреча состоится 21 июня в Самаре.