Встреча прошла на московском стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборные Исландии и Аргентины по футболу сыграли вничью в первом матче на чемпионате мира в России со счетом 1:1. Долгожданное появление аргентинского нападающего Лионеля Месси получилось неоднозначным - форвард не смог реализовать пенальти. Встреча стала первой на турнире для московского стадиона "Спартак" и собрала 44 190 болельщиков. Игру посетили легенда футбола Диего Марадона и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Появление первого неизбежно сопровождалось взрывом восторга со стороны болельщиков, причем неважно, какой национальности. Авторитет аргентинца настолько огромен, что запретить курить фирменную сигару на трибуне ему так и не смогли.

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Игра прошла с заметным территориальным преимуществом аргентинцев, которое воплотилось на 19-й минуте, когда точный удар из пределов штрафной нанес Серхио Агуэро. Исландцы ответили уже через четыре минуты - усилия партнеров увенчал точным ударом из района 11-метровой отметки нападающий Альфред Финнбогасон. Большую часть матча исландцы отбивались, но при этом грамотно контратаковали - по-настоящему острых моментов в итоге они создали не меньше соперников. Исландцы вполне могли быть наказаны пенальти три раза, однако главный судья матча поляк Шимон Марциняк указал на "точку" лишь раз. Месси ударил в левый от себя угол, но это действие разгадал вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон, который был признан в итоге лучшим игроком матча. "Для меня, как вратаря, выступать за Исландию в первом матче на чемпионате мира и взять пенальти - это великий момент", - заявил после встречи голкипер. Сам Месси после игры не стал скрываться от журналистов и остановился ответить на вопросы в микст-зоне. Разочарованным он не выглядел. "Да, у нас был шанс [на победу], но я его не использовал", - просто констатировал форвард. Состязание в пении Фанаты сборной Исландии, знаменитые на весь мир своим эмоциональным болением, не могли не приготовить что-то особенное перед первым в истории команды матчем финального этапа чемпионата мира. Еще за несколько часов до встречи со сборной Аргентины сотни исландцев собрались в парке "Зарядье" и сотрясли его боевым кличем "Ху!" и так называемыми хлопками викинга, которые уже стали их визитной карточкой. Зрелище получилось настолько эффектным, что забудется оно явно нескоро. Аргентинцы и не думали отставать от своих соперников. Даже в вагонах метро по дороге на стадион "Спартак" латиноамериканцы порой перекрикивали шум поезда, чем обращали на себя внимание окружающих. Большая часть болельщиков в пути наслаждалась просмотром проходящего в то время матча группы С между сборными Франции и Австралии (2:1) на специальных экранах в вагонах поездов и реагировала на происходящее настолько живо, будто бы по ту сторону экрана играла их сборная.