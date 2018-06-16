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16 июня, 22:18
Матч Исландия - Аргентина подарил болельщикам боевую ничью и незабитый пенальти Месси
Лионель Месси
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Встреча прошла на московском стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборные Исландии и Аргентины по футболу сыграли вничью в первом матче на чемпионате мира в России со счетом 1:1. Долгожданное появление аргентинского нападающего Лионеля Месси получилось неоднозначным - форвард не смог реализовать пенальти.

Встреча стала первой на турнире для московского стадиона "Спартак" и собрала 44 190 болельщиков. Игру посетили легенда футбола Диего Марадона и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Появление первого неизбежно сопровождалось взрывом восторга со стороны болельщиков, причем неважно, какой национальности. Авторитет аргентинца настолько огромен, что запретить курить фирменную сигару на трибуне ему так и не смогли.

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Игра прошла с заметным территориальным преимуществом аргентинцев, которое воплотилось на 19-й минуте, когда точный удар из пределов штрафной нанес Серхио Агуэро. Исландцы ответили уже через четыре минуты - усилия партнеров увенчал точным ударом из района 11-метровой отметки нападающий Альфред Финнбогасон. Большую часть матча исландцы отбивались, но при этом грамотно контратаковали - по-настоящему острых моментов в итоге они создали не меньше соперников.

Исландцы вполне могли быть наказаны пенальти три раза, однако главный судья матча поляк Шимон Марциняк указал на "точку" лишь раз. Месси ударил в левый от себя угол, но это действие разгадал вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон, который был признан в итоге лучшим игроком матча. "Для меня, как вратаря, выступать за Исландию в первом матче на чемпионате мира и взять пенальти - это великий момент", - заявил после встречи голкипер.

Сам Месси после игры не стал скрываться от журналистов и остановился ответить на вопросы в микст-зоне. Разочарованным он не выглядел. "Да, у нас был шанс [на победу], но я его не использовал", - просто констатировал форвард.

Состязание в пении

Фанаты сборной Исландии, знаменитые на весь мир своим эмоциональным болением, не могли не приготовить что-то особенное перед первым в истории команды матчем финального этапа чемпионата мира. Еще за несколько часов до встречи со сборной Аргентины сотни исландцев собрались в парке "Зарядье" и сотрясли его боевым кличем "Ху!" и так называемыми хлопками викинга, которые уже стали их визитной карточкой. Зрелище получилось настолько эффектным, что забудется оно явно нескоро.

Аргентинцы и не думали отставать от своих соперников. Даже в вагонах метро по дороге на стадион "Спартак" латиноамериканцы порой перекрикивали шум поезда, чем обращали на себя внимание окружающих. Большая часть болельщиков в пути наслаждалась просмотром проходящего в то время матча группы С между сборными Франции и Австралии (2:1) на специальных экранах в вагонах поездов и реагировала на происходящее настолько живо, будто бы по ту сторону экрана играла их сборная.

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На выходе со станции метро "Спартак" болельщики сборной Аргентины включились на полную мощность и принялись распевать песни и выкрикивать кричалки. На подступах к стадиону в это время уже было не протолкнуться: исландцы и аргентинцы буквально заполонили площадь перед ареной. Стоит отметить, что, несмотря на горячий темперамент обеих сторон, все действо происходило в максимально дружелюбной обстановке, а состязались гости столицы перед матчем только в громкости исполнения песен. Более того, и аргентинцы, и исландцы не упускали случая сделать друг с другом совместные фотографии на память.

"Мы просто рады, что мы здесь, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС исландский болельщик Лейф Олафссон. - В России замечательная атмосфера, эту поездку мы запомним надолго, результат матчей не столь важен, хотя, конечно, мы рассчитываем на победу, но самое главное - это футбольный праздник". В более воинственной форме высказался перед игрой Пауло из Аргентины: "Приехали в Россию за победой, мы должны завоевать Кубок мира, наша сборная сможет сделать это, потому что если не сейчас, то вообще когда? У нас есть все для победы, а наш капитан - просто лучший игрок всех времен".

В чаше стадиона праздник продолжился. Фанаты украсили трибуны флагами своих стран (в этом аргентинцы заметно преуспели) и баннерами с изображениями футболистов сборных, а визуальную составляющую культуры боления дополнили великолепным пением. За полчаса до начала встречи трибуны арены содрогались от тысяч голосов болельщиков, изнемогающих в ожидании зрелища.

Следующий матч на турнире аргентинцы проведут с хорватами в Нижнем Новгороде 21 июня, днем позже исландцы и нигерийцы встретятся в Волгограде. Турнир продлится до 15 июля.

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