Мещеряков: игрок "Локомотива" Фарфан был одним из лучших у перуанцев в матче с датчанами

В субботу сборная Перу уступила датчанам со счетом 0:1

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан был одним из лучших на поле в составе своей команды в матче чемпионата мира против датчан. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В субботу сборная Перу уступила датчанам со счетом 0:1, при этом нападающий перуанцев Кристиан Куэва не реализовал пенальти в первом тайме. Фарфан провел на поле 85 минут.

"Мы хорошо подготовили этого футболиста к игре в сборной. Думаю, что он был одним из лучших на поле, сыграл полезно. Да, ему чуть не повезло, как и не повезло всей команде Перу. У перуанцев количество моментов было существенно больше, чем у датчан", - сказал Мещеряков.

По его словам, сборная Перу по игре была интересней, чем команда Дании. "Но счет на табло, надо реализовывать свои моменты", - отметил собеседник агентства.

Следующий матч сборная Перу проведет против команды Франции 21 июня в Екатеринбурге.