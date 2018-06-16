Семин: перуанцы играли с датчанами с сердцем, а Фарфан провел отличный матч на ЧМ-2018

В субботу перуанцы проиграли датчанам со счетом 0:1 в своем первом матче на чемпионате мира 2018 года в России

В субботу перуанцы проиграли датчанам со счетом 0:1 в своем первом матче на чемпионате мира 2018 года в России.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Перу по футболу играла в матче чемпионата мира с командой Перу с сердцем, а перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан провел отличную встречу, несмотря на поражение. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Потрясающий был матч, блестяще и с сердцем играла сборная Перу. Уверен, что болельщики, которые приехали сюда, не могут высказать никаких критических моментов в адрес своих игроков, матч всем понравился. Вообще чемпионат идет на высочайшем уровне и по организации, и по играм, эмоциям, атмосфере. Это самый лучший турнир за все время и хочется, чтобы он таким оставался до конца", - сказал Семин.

"Фарфан работал на команду, как обычно. Были сложности в атаке, там хорошие защитники, но он сыграл отлично. У команды не получилась реализация моментов, хотя сборная Перу имела больше возможностей забить. Но это футбол", - отметил тренер.

Он отметил, что уже посетил два матча на чемпионате мира. "Я сегодня был на игре Аргентины и Исландии (1:1), позавчера - на сборной России против команды Саудовской Аравии (5:0). Вообще часто хожу на футбол", - заключил Семин.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Перу выступает в группе C и в следующем матче 21 июня в Екатеринбурге сыграет против команды Франции.