Мертенс: бельгийские футболисты чувствуют себя счастливчиками из-за силы своей сборной

В субботу бельгийская сборная прилетела в Сочи, где в понедельник она стартует на чемпионате мира матчем против команды Панамы

В субботу бельгийская сборная прилетела в Сочи, где в понедельник она стартует на чемпионате мира матчем против команды Панамы. Встреча начнется в 18:00 мск.

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Бельгийские футболисты являются счастливчиками, потому что у них сложился сильный коллектив в национальной сборной. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Дрис Мертенс.

"Мы знаем, насколько сильны, мы сможем продемонстрировать это на чемпионате. Для маленькой страны у нас и правда много отличных игроков. Мы счастливчики, у нас действительно хорошая команда, которая будет показывать свою игру", - сказал Мертенс.

31-летний футболист также выразил надежду, что сможет повторить момент, похожий на первый свой гол на мировых первенствах. В первом матче сборной Бельгии на ЧМ-2014 нападающий забил победный мяч в ворота команды Алжира (2:1).

"Мой гол в 2014 году стал для меня особенным моментом. Однако в этом году похожий момент может стать еще более ярким", - заключил Мертенс.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бельгии после матча с панамцами проведет игры с командами Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград). Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.