Болельщики распевали на улицах футбольные кричалки, размахивали национальными флагами, а также наносили грим и раскупали в магазинах свистки

КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Чемпионат мира по футболу впервые в истории добрался до самого западного региона России - в субботу в Калининграде на одноименном стадионе в рамках ЧМ-2018 пройдет первый футбольный матч между сборными Нигерии и Хорватии, который начнется в 21:00 местного времени (22:00 мск).

Болельщики распевали на улицах футбольные кричалки, размахивали национальными флагами, а также наносили грим и раскупали в магазинах свистки. О том, как Калининград переживал последние часы перед первой игрой чемпионата - в репортаже ТАСС. Футбол на фан-зоне Фан-зона ФИФА, которая развернута в самом центре Калининграда у Дома Советов, еще с раннего утра начала заполнятся болельщиками - уже около полудня там было шумно, а трансляции матчей на большом экране из других городов России собрали несколько тысяч человек. При этом состав болельщиков был самый разнообразный - здесь можно было встретить как хорватов и нигерийцев, которые приехали поддержать свои сборные на стадионе сегодня, так и французов, поляков, австрийцев, австралийцев, а также жителей Калининграда и других регионов России.

Как рассказал ТАСС австралиец Константин, который смотрел матч между своей сборной и Францией, он приехал в Россию уже не впервые. "Калининград выбрал потому, что сейчас я временно работаю в Германии - это ближайший российский город, где я могу погрузится в атмосферу футбола. На матчи, к сожалению, не попадаю, но это не повод не ехать в такую замечательную страну. Не мог пропустить такое событие", - отметил он. Не смогли остаться в стороне и жители Белоруссии даже несмотря на то, что сборная этой страны не участвует в чемпионате. "Я из города Гродно, оттуда есть прямые авиарейсы в Калининград - поэтому мы здесь смотрим все матчи. Такое мероприятие в России - грех было бы пропустить, у меня есть билеты на 1/8 финала в Санкт- Петербург, дальше едем туда. В Петербурге еще никогда не был, посмотрю этот прекрасный город и футбол", - рассказал болельщик из Белоруссии Андрей. Посетить Калининград решили и французы, которые также смотрели матч в фан-зоне. "В Казань, где сегодня играла наша сборная, попасть не смогли, а Калининград к нам ближе - решили, что футбол будем смотреть здесь. Заодно появился повод посетить Россию - нам здесь очень нравится, обязательно постараемся посетить и другие города", - рассказал ТАСС житель французского города Лилля Жери. Улицы в красно-белую клетку Центральные улицы Калининграда в субботу окрасились в красно-белую клетку - цвета национального флага Хорватии. При этом болельщиков, одетых в клетчатые футболки, шляпы и завернутых во флаги было столько, что корреспонденту ТАСС было тяжело среди них найти жителей Калининграда, чтобы спросить о впечатлениях. Футболисты хорватской сборной точно могут быть спокойны за поддержку земляками - еще с вечера пятницы и до глубокой ночи болельщики, не умолкая, распевали песни на площади Победы в центре Калининграда. В Россию они приехали подготовленными - среди болельщиков можно было встретить людей с гитарами и барабаном, которые аккомпанировали поющим фанатам.