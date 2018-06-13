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16 июня, 21:54
Как Калининград готовился к матчу Хорватия - Нигерия
© Александр Демьянчук/ТАСС
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Болельщики распевали на улицах футбольные кричалки, размахивали национальными флагами, а также наносили грим и раскупали в магазинах свистки

КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Чемпионат мира по футболу впервые в истории добрался до самого западного региона России - в субботу в Калининграде на одноименном стадионе в рамках ЧМ-2018 пройдет первый футбольный матч между сборными Нигерии и Хорватии, который начнется в 21:00 местного времени (22:00 мск).

Инфографика
Дружелюбный ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. В каждом из них вы можете встретить болельщиков из-за рубежа. Какие советы вы можете им дать и как объяснить, где находится метро – в инфографике ТАСС.

Болельщики распевали на улицах футбольные кричалки, размахивали национальными флагами, а также наносили грим и раскупали в магазинах свистки.

О том, как Калининград переживал последние часы перед первой игрой чемпионата - в репортаже ТАСС.

Футбол на фан-зоне

Фан-зона ФИФА, которая развернута в самом центре Калининграда у Дома Советов, еще с раннего утра начала заполнятся болельщиками - уже около полудня там было шумно, а трансляции матчей на большом экране из других городов России собрали несколько тысяч человек. При этом состав болельщиков был самый разнообразный - здесь можно было встретить как хорватов и нигерийцев, которые приехали поддержать свои сборные на стадионе сегодня, так и французов, поляков, австрийцев, австралийцев, а также жителей Калининграда и других регионов России.

Инфографика
Как изменится жизнь россиян во время ЧМ-2018 по футболу

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Об ограничениях и особых правилах, введенных на время ЧМ-2018 — в инфографике ТАСС.

Как рассказал ТАСС австралиец Константин, который смотрел матч между своей сборной и Францией, он приехал в Россию уже не впервые. "Калининград выбрал потому, что сейчас я временно работаю в Германии - это ближайший российский город, где я могу погрузится в атмосферу футбола. На матчи, к сожалению, не попадаю, но это не повод не ехать в такую замечательную страну. Не мог пропустить такое событие", - отметил он.

Не смогли остаться в стороне и жители Белоруссии даже несмотря на то, что сборная этой страны не участвует в чемпионате. "Я из города Гродно, оттуда есть прямые авиарейсы в Калининград - поэтому мы здесь смотрим все матчи. Такое мероприятие в России - грех было бы пропустить, у меня есть билеты на 1/8 финала в Санкт- Петербург, дальше едем туда. В Петербурге еще никогда не был, посмотрю этот прекрасный город и футбол", - рассказал болельщик из Белоруссии Андрей.

Посетить Калининград решили и французы, которые также смотрели матч в фан-зоне. "В Казань, где сегодня играла наша сборная, попасть не смогли, а Калининград к нам ближе - решили, что футбол будем смотреть здесь. Заодно появился повод посетить Россию - нам здесь очень нравится, обязательно постараемся посетить и другие города", - рассказал ТАСС житель французского города Лилля Жери.

Улицы в красно-белую клетку

Центральные улицы Калининграда в субботу окрасились в красно-белую клетку - цвета национального флага Хорватии. При этом болельщиков, одетых в клетчатые футболки, шляпы и завернутых во флаги было столько, что корреспонденту ТАСС было тяжело среди них найти жителей Калининграда, чтобы спросить о впечатлениях.

Футболисты хорватской сборной точно могут быть спокойны за поддержку земляками - еще с вечера пятницы и до глубокой ночи болельщики, не умолкая, распевали песни на площади Победы в центре Калининграда. В Россию они приехали подготовленными - среди болельщиков можно было встретить людей с гитарами и барабаном, которые аккомпанировали поющим фанатам.

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А уже в субботу бары и рестораны на этой площади превратились в настоящие штабы поддержки сборной Хорватии - их веранды были увешаны национальными флагами, а внутри гражданами другой страны были лишь официанты и сотрудники заведений. Другая часть хорватских болельщиков, видимо уставшая ждать вечернего матча, организовала футбол прямо рядом с ресторанами - разделившись на команды они играли в мяч.

"Я в России впервые, здесь очень дружелюбные люди. Мы шумим, поем песни, танцуем, и все это жители воспринимают совершенно спокойно, они радуются вместе с нами, автомобилисты сигналят нам - настоящий праздник футбола", - рассказал ТАСС житель хорватского города Дубровник Анте.

Анте также отметил, что от своей сборной сегодня он ждет только победы. "Лука Модрич - это звезда футбола мирового уровня, что мы можем ждать от нашей сборной, когда там играют такие как он? Только победы! Счет будет 3:0, ну может быть 3:1 в нашу пользу, если сборная Нигерии очень сильно постарается", - добавил собеседник агентства.

Нигерия ждет победы

Нигерийские болельщики, в отличие от своих хорватских коллег, были более спокойными, однако они также не сомневаются в победе родной команды. "Мы просто не тратим силы здесь, будем выкладываться по полной на трибунах стадиона, чтобы поддержать нашу сборную. Уверен, мы сегодня победим!", - рассказал болельщик из Нигерии Лири, который приехал посмотреть игру в Калининград.

Он добавил, что впервые в России и для него это первый в жизни чемпионат мира. "Сравнить мне не с чем - я впервые на турнирах такого уровня, но никаких неудобств я не испытываю, все замечательно, Россия - замечательная страна. Хорошо, что моя сборная играет в разных городах - у меня есть билеты на матчи в Волгограде и Петербурге, так что у меня будет шанс посмотреть и эти города", - сказал Лири.

Оптимизм нигерийских болельщиков разделяет и местный предсказатель исходов матчей - лисенок Куршик, который живет в заповеднике Куршская коса. Как сообщили в пресс- службе заповедника, Куршика выпустили на импровизированное футбольное поле, где было установлено два флага - Хорватии и Нигерии, и после недолгих раздумий, лисенок отдал предпочтение нигерийскому флагу.

За красивый футбол

Посетителями матча между сборной Нигерии и Хорватии станут не только жители этих стран - посмотреть на футбол приехали и жители регионов России. "Удалось купить билет на этот матч. За кого буду болеть? За красивый футбол конечно же, такое событие в нашей стране впервые, не мог его пропустить", - рассказал ТАСС житель города Иваново Михаил, который приехал в Калининград на игру с друзьями Александром и Ольгой.

"Еще мы купили билеты в Нижний Новгород, Казань и Санкт- Петербург - нам повезло, посмотрим столько игр. На игру сборной России, к сожалению, не попадаем. Билеты обошлись не дешево, но денег не жалко - праздник футбола у нас дома, этого стоит", - добавил Александр.

Сами жители Калининграда спокойно воспринимают происходящее. "Никакого дискомфорта болельщики не доставляют - наоборот, в городе атмосфера праздника. Рада, что я из Калининграда и в моем городе проходит чемпионат. Моя мама сейчас в Петербурге - она уже была на матче и пойдет там еще на один, а я из-за того что работаю попадаю только на игру между Англией и Бельгией в своем родном городе", - рассказала ТАСС местная жительница Ольга.

Все на стадион

Около 19:00 местного времени (20:00 мск) толпы болельщиков решили сменить место дислокации и двинулись из центра в сторону стадиона на остров Октябрьский. Проходя по улицам города, болельщики продолжали размахивать флагами и петь песни в поддержку своих сборных.

Продолжать поддержку хорваты, нигерийцы и жители других стран будут уже на трибунах арены "Калининград", где уже в ближайшее время начнется первая игра.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

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Над проектом работали:

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