Тренер: датский футболист Квист больше не сыграет на ЧМ-2018

В середине первого тайма матча группового этапа с командой Перу (1:0), который прошел в Саранске, игрок получил травму и покинул поле на носилках

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Дании по футболу Вилльям Квист выбыл до конца чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Оге Харейде.

Сборная Дании по футболу обыграла команду Перу в матче чемпионата мира

В середине первого тайма матча группового этапа с командой Перу (1:0), который прошел в Саранске, игрок получил травму и покинул поле на носилках.

"Квист на турнире больше не сыграет. У него подозрение на перелом ребра", - сказал Харейде.

Сборная Дании выступает в группе С. В следующих матчах команда сыграет с австралийцами (21 июня, Самара) и французами (26 июня, Москва, "Лужники").