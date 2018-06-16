Защитник "Амкара" Идову вошел в состав сборной Нигерии на матч ЧМ-2018 с хорватами

Идову, который также имеет российское гражданство, дебютировал в составе нигерийской национальной команды в ноябре прошлого года

КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Защитник Брайан Идову включен в стартовый состав сборной Нигерии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Нигерии выглядит следующим образом: Фрэнсис Узохо, Брайан Идову, Уильям Эконг, Леон Балогун, Абдуллахи Шеху, Уилфрид Ндиди, Огенекаро Этебо, Джон Оби Микел, Одион Игало, Виктор Мозес, Алекс Ивоби.

Идову, который также имеет российское гражданство, дебютировал в составе нигерийской национальной команды в ноябре прошлого года, он провел в ее составе три матча, отметившись одним голом. В прошедшем сезоне 26-летний Идову провел 32 матча за пермский "Амкар" и забил один гол.

Также стал известен состав сборной Хорватии на игру: Даниел Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич, Иван Перишич, Андрей Крамарич, Марио Манджукич, Анте Ребич.

Встреча группы D между сборными Хорватии и Нигерии пройдет в субботу в Калининграде. Начало встречи - 22:00 мск.