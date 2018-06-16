Климат в Сочи отличается от московского

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16 июня, 21:13
Капитан сборной Бельгии по футболу Компани сможет сыграть в третьей игре команды на ЧМ
Венсан Компани
© Шарифулин Валерий/ТАСС
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Компани, как и другой защитник - Томас Вермален, прибыли со сборной Бельгии в Россию с повреждениями

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Бельгии по футболу Венсан Компани может быть задействован только в третьей игре команды на чемпионате мира. Об этом сообщил журналистам главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес.

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Компани, как и другой защитник - Томас Вермален, прибыли со сборной Бельгии в Россию с повреждениями. У капитана бельгийской команды наблюдаются проблемы с паховыми мышцами, Вермален продолжает восстановление после травмы колена. Оба футболиста пока не принимали участие в тренировках сборной Бельгии в России.

"Риск есть всегда, ведь каждый игрок может получить травму в любой момент, - сказал Мартинес, отвечая на вопрос о состоянии Компани и Вермалена. - Мы должны всегда принимать решения, основанные на медицинских показаниях. Компани может быть задействован в третьей игре, Вермален восстанавливается с положительной динамикой, он сейчас в Москве. Думаю, по медицинским показателям Томас вполне может играть в следующих двух играх, нам нужен такой игрок на поле, его опыт необходим в игре".

32-летний защитник Лоран Симан тренировался с основным составом бельгийской команды на ЧМ-2018 в качестве резервиста. Несмотря на проблемы со здоровьем у Компани и Вермалена, Мартинес принял решение не брать Симана в Сочи, куда сборная Бельгии прилетела на матч группового этапа с командой Панамы. Симан вернулся в Бельгию, однако он может быть заявлен вместо травмированного партнера не позднее чем за 24 часа до начала первого матча бельгийской команды на чемпионате мира. При это футболист после прибытия в Бельгию намекнул, что завершит выступления за национальную сборную.

"Лоран ультрапрофессионал, его вклад в игру и в команду очень важен для нас. Вчера надо было принимать решение, оставлять его на тренировочной базе или нет. Мы надеемся, что еще увидим его в игре, завтра утром будет принято решение, будет ли он участвовать в матче [со сборной Панамы] или нет", - отметил Мартинес.

Климат в Сочи отличается от московского

Мартинес заметил, что климат Сочи отличается от московского, однако это никак не повлияет на качество игры сборной Бельгии. "Да, здесь иная влажность воздуха, но чемпионат мира - это всегда адаптация, так что от нас не будет никаких жалоб. Мы будем полностью готовы к игре с панамцами", - добавил Мартинес.

Тренер также подчеркнул, что хочет, чтобы команда получала удовольствие от чемпионата мира и показала слаженную игру. "Это самое важное для нас. Посмотрим, как далеко мы сможем пойти", - заключил Мартинес.

Матч сборных Бельгии и Панамы состоится в Сочи 18 июня. В следующих турах группового этапа бельгийские футболисты сыграют с командами Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград). Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.

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