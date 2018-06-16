В субботу сборная Дании одержала победу над командой Перу со счетом 1:0

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Дании по футболу Юссуф Поульсен признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира между командами Перу и Дании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В субботу сборная Дании одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче группы С. Встреча прошла на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

24-летний Поульсен стал автором единственного гола в матче.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Дании сыграет 21 июня в Самаре против команды Австралии. Перуанцы в тот же день в Екатеринбурге встретятся с французами.