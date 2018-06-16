Сборная Дании по футболу обыграла команду Перу в матче чемпионата мира

Единственный гол на 59-й минуте забил датский нападающий Юссуф Поульсен

Единственный гол на 59-й минуте забил датский нападающий Юссуф Поульсен. Ему ассистировал полузащитник Кристиан Эриксен. Это мяч стал 17-м, в котором Эриксен принял участие (гол или голевая передача) в последних 14 матчах за сборную Дании. Не смог доиграть матч до конца полузащитник сборной Дании Вилльям Квист, который в первом тайме получил повреждение ребер и покинул поле на носилках.

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Дании по футболу одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы С прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена".

В конце первого тайма судья Бакари Гассама из Гамбии проигнорировал стык в штрафной площади датской команды, но, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR), он изменил решение и поставил пенальти в ворота датчан. В итоге полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва не смог его реализовать, пробив выше ворот.

Сборная Дании набрала три очка и вышла на второе место в группе С. Французам, у которых в активе также три очка, датчане уступают по дополнительным показателям. Перуанцы и австралийцы очков не набрали.

В следующем матче 21 июня сборная Дании в Самаре сыграет с командой Австралии, перуанцы в тот же день в Екатеринбурге встретятся с французами.

Сборная Перу впервые за 36 лет попала на чемпионат мира. Перуанцы не могут выиграть матч на мировых первенствах с 1978 года, когда была обыграна сборная Ирана (4:1). Также сборная Перу потерпела первое поражение с ноября 2016 года, когда они уступили бразильцам (0:2). С тех пор перуанцы не проигрывали 15 матчей подряд.