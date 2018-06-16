Гилфи Сигурдссон: исландцы играют в самой сложной группе чемпионата мира 2018 года

Исландцы, которые впервые пробились на чемпионат мира, сыграли вничью с аргентинцами (1:1)

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборной Исландии по футболу досталась самая сложная группа на чемпионате мира в России, но команда не собирается опускать руки. Об этом заявил журналистам полузащитник исландцев Гилфи Сигурдссон.

Исландцы, которые впервые пробились на чемпионат мира, сыграли вничью с аргентинцами в стартовом матче на турнире. Встреча, которая прошла в субботу на стадионе "Спартак", завершилась со счетом 1:1. Исландцы сыграют также с командами Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).

"Это была особенная игра для нас, мы давно об этом мечтали, долго шли к этому. Возможно, нам досталась сложнейшая группа на чемпионате, нам предстоят еще две невероятно сложные игры, но мы постараемся доказать, что приехали не просто так. Мы не питаем особенных иллюзий, готовы уехать домой, но не собираемся это делать быстро", - заявил Сигурдссон.

Полузащитник отметил, что команде необходимо прибавлять в атаке. "Первую половину первого тайма нам удалось провести очень хорошо, мы грамотно оборонялись, создали несколько моментов, однако после того, как мы обменялись голами, картина игры изменилась. Во втором тайме вы сами видели, нам приходилось в основном обороняться. Надеюсь, мы прибавим в атаке", - сказал он.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля.