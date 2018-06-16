Рагнар Сигурдссон: исландским футболистам удалось сдержать Месси в матче ЧМ-2018

Встреча группа D, которая прошла на стадионе "Спартак", завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборной Исландии по футболу удалось сдержать нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в матче чемпионата мира. Об этом заявил журналистам после встречи защитник сборной Исландии и "Ростова" Рагнар Сигурдссон.

Встреча группа D, которая прошла на стадионе "Спартак", завершилась со счетом 1:1.

"Играть против Месси было сложно, все-таки это лучший футболист мира. Но, думаю, мы сегодня смогли его контролировать, у него практически не было моментов", - сказал.

На 64-й минуте Месси не смог реализовать пенальти. "Вратарь не может без команды, как и команда без вратаря. Да, сегодня он [Ханнес Халльдоурссон] совершил фантастическое спасение с пенальти. Тем лучше для него", - прокомментировал эпизод защитник.

Сигурдссон выступал в России за "Краснодар", "Рубин" и "Ростов". "Я получаю очень много поддержки от российских болельщиков", - признался он.

Исландцы также сыграют на групповом этапе с командами Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на- Дону).