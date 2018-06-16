Колодин: в сборной Аргентины в матче с исландцами играл только Месси

В субботу команды Аргентины и Исландии сыграли вничью со счетом 1:1

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси практически один играл весь матч против команды Исландии, несправедливо его критиковать за незабитый пенальти. Таким мнением с ТАСС поделился бывший футболист "Динамо", бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Денис Колодин.

В субботу команды Аргентины и Исландии сыграли вничью со счетом 1:1 в матче группы D чемпионата мира. На 63-й минуте судья Шимон Марчиняк назначил пенальти в ворота сборной Исландии, но Месси не смог забить 11-метровый - вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон отбил удар.

"Смотрел сегодня матч, слушал комментарии - "что-то Месси плох, три не забил". А кроме Месси кто-то сегодня играл за Аргентину? Да он один играл, хорошо ли, плохо ли, но один - все время что-то творил, создавал. Незабитый пенальти - такое бывает, но если бы в сборной России кто-то играл так, как он сегодня, его бы "богом футбола" назвали", - рассказал Колодин.

"Просто он очень высоко задрал планку, и когда играет ниже, все ждут от него иного, считают, что он обязан забивать. А исландцы показали себя тактически очень грамотной командой, причем все делали на максимальной скорости. Думал - умрут, а они отлично физически подготовлены, просто нереально", - отметил футболист.

"Это чемпионат мира, тут люди на 150% выкладываются - за клубы так не играют, как за свою сборную. Это зашквальные эмоции, люди переживают, чемпионат мира - это стресс, это максимальный уровень. Сейчас Куэва за Перу не забил пенальти датчанам, а я бы до этого пенальти не добежал, мне бы плохо стало. Все думаю, это праздник, а люди выкладываются, вратари мячи из "девятки" вытаскивают", - подчеркнул Колодин.

Следующий матч сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии 21 июня в Нижнем Новгороде, исландцы сыграют 22 июня против команды Нигерии в Волгограде.