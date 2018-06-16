Магнуссон считает, что аргентинцы слишком рано уверовали в победу в матче ЧМ с исландцами

Встреча группа D, которая прошла на стадионе "Спартак", завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу в матче чемпионата мира с командой Исландии уверовала в свою победу после забитого гола, за что поплатилась. Такое мнение журналистам высказал защитник исландской сборной Хердур Магнуссон.

Встреча группа D, которая прошла на стадионе "Спартак", завершилась со счетом 1:1.

"Мы были шокированы, когда они забили нам гол, но у нас очень хорошая команда, сильный командный дух. Мы собрались, и мне кажется, что аргентинцы начали слишком рано праздновать, и мы нанесли им ответный удар и сравняли счет", - рассказал Магнуссон.

Защитник отметил условия проведения встречи: "Погода была сегодня хорошая, даже лучше чем у нас на базе в Геленджике. Выбрали очень удачное время для игры, и мы можем только радоваться этому. Поле было очень хорошее, стадион великолепный, и мы рады тому, что на стадионе были наши болельщики. Правда, их было не так много - 4-5 тысяч, но мы все равно слышали, как они пели и поддерживали нас и помогли нам забить гол".

Исландцы также сыграют на групповом этапе с командами Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на- Дону).