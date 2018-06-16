Тренер: сборная Мексики имеет хорошие шансы навязать борьбу команде Германии в матче ЧМ

По словам наставника мексиканской сборной Хуана Карлоса Осорио, сейчас у немцев совершенно другая команда по сравнению с Кубком конфедераций

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики имеют хорошую возможность противостоять команде Германии в первом матче группового этапа чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

Встреча между сборными Мексики и Германии пройдет 17 июня на московском стадионе "Лужники". Начало - 18:00 мск.

"В первую очередь хотелось бы сказать, что это отличная возможность для всего мексиканского футбола - сыграть с действующим чемпионом мира. У соперника великолепные игроки и тренерский штаб, поэтому не зря они [немцы] являются фаворитами турнира. Германия прекрасно владеет мячом, в центральной линии отмечу Сами Хедиру и Тони Крооса, которые могут полностью контролировать матч, если мы им это позволим. Я верю в своих ребят, которые способны показать, на что они способны, я уверен, что наша сборная имеет шансы навязать борьбу команде Германии в первом матче чемпионата мира", - сказал Осорио.

"Сейчас у немцев совершенно другая команда по сравнению с Кубком конфедераций. Как минимум они отличаются расстановкой и, если в прошлом году у них был более оборонительный стиль с четырьмя защитниками, то сейчас они играют в три защитника и больше ориентированны на атаку. Многие будут оценивать нашу команду по трем матчам группового этапа на чемпионате мира, нам нужно сделать все, чтобы нам было не стыдно за свое выступление", - добавил тренер.

В группе F также выступают команды Южной Кореи и Швеции, которые проведут свой матч в понедельник в Нижнем Новгороде.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.