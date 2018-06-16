Янузай: Анри оказывает важное влияние на подготовку сборной Бельгии к ЧМ-2018

Анри вошел в тренерский штаб бельгийской сборной в 2014 году

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Тренер сборной Бельгии Тьерри Анри оказывает важное влияние на подготовку футболистов национальной команды к чемпионату мира в России. Об этом журналистам сообщил полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай.

Бельгийская команда в субботу прилетела в Сочи для участия в первом матче на ЧМ-2018 и провела первую тренировку в городе. Сборная Бельгии в понедельник сыграет против команды Панамы на стадионе "Фишт". Одним из тренеров бельгийцев является Анри, который пришел в команду в августе 2016 года, француз является чемпионом мира (1998) и Европы (2000).

"Команда становится лучше год от года, это важно. Очевидно, что Тьерри Анри передает нам свой опыт. Он был легендой и большим футболистом, здорово иметь такого человека в команде, он всегда может что-то подсказать", - сказал Янузай.

23-летний полузащитник отметил, что нынешняя сборная Бельгии сильнее, чем команда образца 2014 года. На ЧМ-2014 бельгийские футболисты дошли до четвертьфинала, уступив в нем сборной Аргентины со счетом 0:1. "Моя роль - помогать команде, если ты играешь на чемпионате мира, то тебе точно нужно думать про свою команду. При этом наша команда сейчас сильнее, чем в 2014 году", - сказал Янузай.

Помимо основного состава сборной Бельгии из 23 человек, с командой тренировался резервист - защитник Лоран Симан, который вынужден покинуть расположение сборной. "Лоран - топовый профессионал, больно, что ему придется уходить. Мы его уважаем и хотим всей командой поблагодарить, он замечательный парень", - заключил Янузай.

На групповом этапе турнира команда Бельгии после матча с панамцами проведет игры со сборными Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград). Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.