Месси: аргентинским футболистам сложно было пройти оборону исландцев в матче ЧМ-2018

Сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в Москве на стадионе "Спартак" со счетом 1:1

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Аргентины было сложно преодолеть оборону соперника в матче чемпионата мира против команды Исландии. Такое мнение журналистам высказал нападающий и капитан аргентинцев Лионель Месси.

В субботу сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в Москве на стадионе "Спартак" со счетом 1:1. Месси по ходу матча не реализовал пенальти.

"Мы хотели победить, но не удалось - забили быстрый гол, но исландцы сравняли счет. Они плотно встали в обороне, пройти которую было сложно, как и найти свободное пространство, - сказал Месси. - Да, у нас был шанс, но я его не использовал. Мы заслуживали победы, сейчас есть время отдохнуть и продолжать подготовку к следующим матчам".

"Это чемпионат мира, и здесь никто никому ничего просто так не подарит", - добавил Месси.

В следующем своем матче группы D сборная Аргентины 21 июня сыграет с хорватами в Нижнем Новгороде.