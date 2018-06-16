Вратарь Очоа: сборной Мексики по футболу не нужно заново открывать команду Германии

Встреча между сборными Мексики и Германии пройдет 17 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики не нуждаются в представлении команды Германии перед матчем группового этапа чемпионата мира. Об этом на пресс- конференции сообщил вратарь мексиканской сборной Гильермо Очоа.

Встреча между сборными Мексики и Германии пройдет 17 июня на московском стадионе "Лужники". Начало - 18:00 мск.

"Сборная Мексики по футболу не нуждается в представлении команды Германии. В завтрашнем матче нам нужно проявить максимальную бдительность, в первую очередь, не дать им развивать атаки, когда мяч находится на нашей половине поля. У нас действительно есть, что противопоставить сборной Германии, мы постараемся это использовать в завтрашнем матче", - сказал Очоа.

"Мы знаем, что немцы являются фаворитами, однако я вижу огонь в глазах своих партнеров, вижу желание победить. Наш стиль - это наша стратегия, мы чувствуем, что готовы к завтрашнему матчу на все 100 процентов", - добавил вратарь.

В группе F также выступают команды Южной Кореи и Швеции, которые проведут свой матч в понедельник в Нижнем Новгороде.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.