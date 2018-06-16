Футболист сборной Польши Милик избежал повреждений при падении в дельфинарии

Сборная Польши в своем первом матче чемпионата мира сыграет с командой Сенегала 19 июня

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Польши по футболу Аркадиуш Милик избежал повреждений после того, как поскользнулся во время посещения дельфинария в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе польской команды Якуб Квятковски.

Ранее портал Football Italia сообщил о том, что Милик в результате падения на мокром полу заработал ушиб руки. По информации издания, падение выглядело пугающе и встревожило польских футболистов.

"Он просто поскользнулся, ничего страшного с ним не произошло", - сказал Квятковски.

Милик является нападающим итальянского "Наполи". В прошедшем сезоне он провел 17 матчей в составе команды, в которых забил шесть мячей и отдал результативную передачу.

Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва, стадион "Спартак"), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).