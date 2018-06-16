Саркози заявил, что впечатлен атмосферой чемпионата мира по футболу

Экс-президент Франции прилетел в Казань, чтобы понаблюдать за матчем между национальной сборной и сборной Австралии

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Экс-президент Франции Николя Саркози, находившийся у власти с 2007 по 2012 год, впечатлен атмосферой чемпионата мира по футболу в 2018 году. Он отметил в беседе с журналистами, что счастлив видеть, что Россия принимает этот турнир.

Саркози прилетел в Казань, чтобы понаблюдать за матчем между сборными Австралии и Франции. Его встретил глава региона Рустам Минниханов, сразу из аэропорта оба направились в Казанский Кремль. Здесь президент Татарстана показал гостю вид со смотровой площадки на город и стадион "Казань-Арена". Саркози был очень впечатлен.

"Весь мир смотрит на Казань и Россию, где проходит такое удивительное событие, как футбольный чемпионат мира. Футбол - это универсальный спорт, который должен <…> объединять. Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную возможность - принимать это событие", - рассказал Саркози журналистам.

Он добавил, что накануне был в Москве. "Атмосфера в Москве фантастическая, стадион - удивительный. Я прибываю в Казань, мне говорили, что холодно. На самом деле - очень тепло, солнце светит", - отметил он.

Рустам Минниханов согласился, что футбол объединяет всех. "Мы постараемся сделать так, чтобы и клубы, которые буду играть, и болельщики почувствовали нашу российскую теплоту, наши татарстанские обычаи", - пообещал он.

Матч группы С между командами Франции и Австралии завершился победой французов со счетом 2:1.