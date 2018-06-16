Пианист отметил также, что классическая музыка и спорт имеют очень много пересечений

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу, проходящий в эти дни в России, является фантастическим опытом единения людей. Таким мнением перед выступлением на международном фестивале "Белая сирень" в Казани поделился с журналистами российский пианист, лауреат государственной премии России, посол чемпионата мира по футболу Денис Мацуев.

"Классическая музыка и спорт [имеют] очень много пересечений. Я очень рад [за] то, что я являюсь федеральным послом FIFA чемпионата мира, и очень рад [за] то, что наш фестиваль проходит в рамках этого действа, потому что это уникальная абсолютно атмосфера. Я был на открытии в Лужниках, я приехал сегодня сюда и успел сходить на [матч] Франция-Австралия - это фантастический опыт единения людей. Я уверен, что и Казань, и другие 10 городов, которые принимают чемпионат мира, проведут [его] на самом высшем уровне", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Музыкант посоветовал, всем, кто на разных участках принимает участие в проведение чемпионата, быть внимательным к гостям из разных стран мира. "Гостеприимство у нас замечательное, - отметил он. - Чтобы технически все было правильно все, кто причастен, не только на стадионах, но и в аэропортах, в гостиницах, в ресторанах, в аптеках, в больницах, самолетах, поездах, все люди должны понимать огромную ответственность", чтобы результат был самый-самый лучший. "Нам это очень необходимо сейчас", - подчеркнул Мацуев.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.