Колумбийский судья Рольдан назначен на матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Туниса

Ассистентами Рольдана будут колумбийцы Александер Гузман и Кристиан де ла Круз

ТАСС, 16 июня. Колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом обслужит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между сборными Англии и Туниса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы G состоится в понедельник в Волгограде (начало - 21:00 мск). Ассистентами Рольдана будут колумбийцы Александер Гузман и Кристиан де ла Круз. Четвертым судьей назначен Рикардо Монтеро из Коста-Рики.

Также в понедельник в Сочи на стадионе "Фишт" сыграют сборные Бельгии и Панамы (18:00 мск). Команды рассудит африканская бригада арбитров. Главный судьей назначен Джанни Сиказу из Замбии, его ассистентами будут Жерсон Дос Сантос из Анголы и южноафриканец Захеле Сивела. Четвертым судьей станет японец Рюдзи Сато.

Сборная Швеции в понедельник в матче группы F встретится с командой Южной Кореи в Нижнем Новгороде (15:00 мск). Главный арбитром встречи будет Хоэль Агилар из Сальвадора, ассистентами назначены его соотечественник Хуан Зумба и костариканец Хуан Карлос Мора. Четвертым судьей будет Норберт Хауата с Таити.

Чемпионат мира завершится 15 июля.