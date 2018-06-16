Марсело: сборной Бразилии для хорошего выступления на ЧМ нужна поддержка болельщиков

В воскресенье бразильцы в своем первом матч на чемпионате мира встретятся со швейцарцами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Бразилии для хорошего выступления на чемпионате мира очень нужна поддержка болельщиков. Об этом журналистам рассказал защитник сборной Марсело.

В воскресенье бразильцы проведут первый матч на чемпионате мира в России. В Ростове-на-Дону подопечные Тите в рамках группы Е встретятся со швейцарцами.

"Я думаю, что болельщикам известно, что мы играем для них, родственников, представляем свою страну. Нам нужна их поддержка, их позитивная энергия", - сказал он.

По словам главного тренера бразильцев Тите, все футболисты сборной готовы сыграть с командой Швейцарии в Ростове-на-Дону, кроме полузащитника Фреда. Ранее СМИ сообщали, что новичок "Манчестер Юнайтед" Фред получил травму за неделю до ЧМ.

"У нас спортсмены высшего уровня. Фред не сможет играть завтра. Все остальные спортсмены в форме, по двум из них пришлось говорить с медиками, они готовы. За исключением Фреда, все смогут сыграть завтра", - сказал Тите.

Сборная Бразилии базируется во время турнира в Сочи. Кроме сборной Швейцарии, бразильцы сыграют в группе E с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").