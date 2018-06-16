Тренер сборной Исландии считает, что команда потрясающе сыграла против аргентинцев на ЧМ

Матч между сборными Аргентины и Исландии прошел в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершился со счетом 1:1

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Исландии по футболу провела потрясающий матч в рамках группового этапа чемпионата мира против команды Аргентины. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон.

Матч между сборными Аргентины и Исландии прошел в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершился со счетом 1:1. Встреча с аргентинцами стала дебютной для исландской команды в рамках финальных этапов чемпионата мира.

"Это потрясающая игра для нас, первая на чемпионате мира и сразу же с аргентинцами, - сказал тренер. - Для нас это большой опыт, мы знали, как действовать в этом матче, знали, что они будут владеть мячом, но мы отлично сыграли в защите, мои ребята заслужили похвалу. Мы действовали как команда, не давали аргентинцам навязывать нам свою игру".

Тренер исландской сборной сообщил, что причиной замены капитана команды Арона Гуннарссона на 73-й минуте встречи стала травма. "Гуннарссон получил повреждение ноги, пока не знаем, что с ним, но похоже на растяжение. Игроки устали, у них случаются судороги. Но мы будем надеяться, что с ним ничего серьезного", - отметил специалист.

Также Хадльгримссон поблагодарил исландских болельщиков за поддержку национальной команды. "Мы очень горды нашими болельщиками, тем приемом, который они нам оказывают, - сказал тренер. - То, что делают наши фанаты, это невероятно".

В следующем матче группы D исландцы 22 июня сыграют в Волгограде со сборной Нигерии.