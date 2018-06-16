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16 июня, 19:24
Игрок: сборная Ирана не испытывает давления от лидерства в группе на чемпионате мира
Футболисты сборной Ирана
© Петр Ковалев/ТАСС
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В субботу команда провела очередную тренировку в подмосковной Баковке

БАКОВКА /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Ирана не испытывают давления от лидерства в группе В после первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Об этом журналистам сообщил защитник иранской команды Рузбех Чешми.

В пятницу сборная Ирана в матче группы В в Санкт- Петербурге со счетом 1:0 победила команду Марокко. В другом матче группы сборные Испании и Португалии сыграли вничью (3:3), позволив иранцам расположиться на первой строчке.

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"Конечно, приятно, когда ты находишься на первой строчке в группе с действующим чемпионом Европы (командой Португалии - прим. ТАСС), сборной (Испании - прим. ТАСС), которая была чемпионом мира, а также одной из сильнейших африканских сборных. Впереди у нас два сложнейших матча в нашей жизни, нам нужно работать на тренировках на максимуме. У нас нет давления и дрожи в коленках от лидерства в группе, но есть чувство ответственности. И мы всеми силами постараемся добиться приемлемого результата в следующих матчах", - сказал Чешми.

"Хотелось бы отметить стадион "Санкт-Петербург". Это не просто стадион, а просто летающая тарелка с массой передовых технологий. Поле, раздевалки, скамейки запасных, все на высшем уровне. Надеюсь, что когда-нибудь такой стадион построят в одном из иранских городов", - добавил Чешми.

В субботу сборная провела очередную тренировку в подмосковной Баковке. В следующем матче 20 июня иранцы сыграют против сборной Испании. Встреча пройдет на "Казань- Арене".

"Мы посмотрели игру сборных Испании и Португалии. Да, будет тяжелый матч, но, на мой взгляд, у нас есть качества, за счет которых мы сможем как минимум не проиграть. После победы над командой Марокко вся страна смотрит на нас, и мы должны показать, что приехали в Россию только побеждать и радовать своих болельщиков нашей игрой", - заключил футболист.

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