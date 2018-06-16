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Зрители первого матча ЧМ-2018 в Казани болели за Францию и слушали татарские песни
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Об эмоциях и переживаниях зрителей первого матча - в материале ТАСС

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Зрители первого матча чемпионата мира по футболу в Казани пришли на территорию фестиваля болельщиков, чтобы посмотреть соревнование и поболеть за свои команды, многие из них поддерживали сборную Франции в матче с командой из Австралии. Об эмоциях и переживаниях зрителей первого матча - в материале ТАСС.

В субботу в Казани выдалась солнечная и теплая погода, хотя до этого целую неделю было пасмурно, дул холодный ветер. К началу матча болельщиков из Австралии и Франции в фан-зоне не наблюдалось - все они, видимо, собрались на стадионе. Однако всего на фестиваль пришли несколько тысяч человек. В ожидании матча они слушали музыку и фотографировались с символом чемпионата - волком "Забивакой", к которому для этого образовалась очередь.

Превосходная атмосфера

На площадке фестиваля можно было увидеть флаги России, Франции, Азербайджана, Ирана и других стран. Некоторые люди были одеты в национальную одежду, в частности, Яна Печерская, которая приехала из Удмуртии. "На этом матче болею за французов, площадка фан-феста очень хорошая. У нас в Ижевске все не так, здесь, конечно, масштабы больше", - поделилась она впечатлениями.

Даниэль Прада, студент Казанского федерального университета из Колумбии, собирается ходить в фан-зону каждый день. В субботу он пришел со своей мамой.

"Казань сейчас очень красива, фан-фестиваль - это очень хорошее место, большой экран, все очень хорошо. Кроме Колумбии я болею за Францию, Бразилию и Аргентину. <…> В чемпионате, по моему мнению, победит Германия или Колумбия", - рассказал он ТАСС.

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Пришедшие посмотреть матч жители Казани тоже оценили превосходную атмосферу фестиваля. "Сегодня еще погода разгулялась наконец-то", - отметил Максима Иванова. Он добавил, что в Казани к чемпионату была проделана огромная работа: положили новый асфальт на дорогах, создали много парков.

Данияр Галиев и Алия Мухутдинова, которые недавно закончили школу, отметили большое количество иностранных гостей. "Приятно, что очень много иностранцев приехало, приятно видеть, что они приезжают, не боятся, им все нравится, они очень довольны. Здесь очень сплоченная атмосфера", - считает Мухутдинова.

"В матче болеем за Францию, там есть звездные игроки. Кроме нее будем следить за Аргентиной", - добавил Галиев.

После завершения матча, в котором сборная Франции по футболу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:1, для зрителей фестиваля выступил Государственный ансамбль фольклорной музыки Татарстана.

В столице Татарстана в качестве площадки для проведения фестиваля болельщиков была выбрана территория у Центра семьи "Казан" на берегу реки Казанки. Фестиваль открылся 14 июня, на его территории установлены два экрана для трансляции матчей.

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