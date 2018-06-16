Тренер: сборная Бразилии провела большую работу перед ЧМ-2018

Бразильская команда стартует на турнире матчем со сборной Швейцарии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Бразилии провели большую работу во время подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Тите.

Сборная Бразилии стартует на турнире матчем с командой Швейцарии. Встреча группы Е пройдет 17 июня в Ростове-на-Дону.

"Мы провели большую работу перед чемпионатом мира. Завтра столкнемся с большим количеством сложностей. У нас есть стратегия, мы изучаем соперника", - сказал он.

По его словам, в первом матче группового этапа со швейцарцами команду ждет непростая игра. "Матч против сборной Швейцарии - первый для нас, нужно будет показать качество, - сказал Тите. - У нас будут с ними определенные сложности, без сомнения, это будет игра высшего уровня, это основная проблема для нас".

Он отметил, что сборная Швейцарии обладает индивидуальными, тактическими и командными возможностями. "Первый матч отличается от следующих. Прежде всего в психологическом плане. Конечно, важно победить, нельзя терять очков, ведь в группе всего три матча", - подчеркнул тренер.

По словам защитника бразильской команды Марсело, каждый член сборной и тренерский штаб вносят свой посильный труд в становление команды. "Все над одной целью работаем, надеюсь, мы ее достигнем. В этой огромной семье каждый лидер, у каждого свои характеристики", - сказал он.

Сборная Бразилии базируется во время турнира в Сочи. Кроме сборной Швейцарии, бразильцы сыграют в группе E с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").